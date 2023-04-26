Удача повернется в вашу сторону: какие знаки станут счастливчиками в ближайшие дни

Ретроградный Меркурий набирает обороты. Значит ли это, что всех нас ждут неудачи? Вовсе нет. Отдельным знакам зодиака должно повезти уже на этой неделе.

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Астрологи составили прогноз на ближайшие дни и рассказывают, что ждет каждый знак. Узнайте свой прогноз.

Овен

Честность для вас не просто лучшая политика, а единственная возможная. Только если вы будете делать все по правилам, вы получите заслуженные награды. И наоборот – если будете обходить углы и говорить неправду, чтобы получить для себя определенные преимущества, то получите неожиданное, но заслуженное наказание.

Телец

Ваша практичность находится на пике. И это принесет хорошие плоды во всех областях – на работе, в финансах, а также в семье и личных отношениях, хотя и в меньшей степени. Но не забывайте время от времени напоминать тем, кого любите, что вы заботитесь о них.

Близнецы

Полоса успеха начнется для вас совсем скоро, и вы сможете воплотить в жизнь планы, над которыми работали месяцами. Но вам рекомендуется набраться терпения и не предпринимать пока решительных шагов. Особенно на рабочем фронте. Чем дольше вы ждете, тем больше будет награда.

Рак

Картину мира вам определяет не то, куда вы смотрите, а то, как вы смотрите. Будьте положительны во всем, что вы думаете, чувствуете и говорите, и мир будет отражать ваше отношение.

Лев

Если вы дали обещание кому-то из авторитетных лиц, от вас теперь ожидают, что вы сдержите свое слово. Не пытайтесь нарушить его. Это может полностью разрушить вашу репутацию. Сейчас не время говорить одно, а делать другое.

Дева

Кто-то из ваших близких очень захочет поделиться с вами своим мнением. Внимательно выслушайте это мнение, даже если вы не просили совета и он вам не нравится. В этих словах будет мудрость, которая может вам пригодиться. Но пользоваться советом или нет – решать вам. Главное – это не позволить гордости стать на вашем пути.

Весы

Ваша преданность будет вознаграждена. Причем уже в ближайшие дни и награда придет от авторитетного человека. Это могут быть деньги, а может и что-то другое. Но самое важное то, что кто-то из ваших ролевых моделей продемонстрирует, что относится к вам как к ровне. А это дорого стоит.

Скорпион

Даже маленькое усилие сейчас приносит вам большие результаты. Так что подумайте, не пора ли сделать большое усилие. В романтическом и творческом плане теперь возможно все, но для достижения наилучших результатов вы должны сосредоточиться на своей главной цели и отбросить все остальное.

Стрелец

Вы выйдете за рамки своих служебных обязанностей и справитесь с огромным объемом работы за удивительно короткое время. Это будет непросто и к концу недели вам понадобится полноценный отдых. Не пренебрегайте этим, чтобы не выгореть.

Козерог

Ваши друзья все, как один, захотят вас видеть – приглашений будет множество, так что придется выбирать. Вам не хватит ни времени, ни энергии, чтобы ответить на все, даже не старайтесь. Не беспокойтесь о том, что отказываете людям, вас поймут. Ставьте свои потребности на первое место.

Водолей

На этой неделе вам как никогда легко контролировать свои эмоции. И это прекрасно, ведь именно в эти дни вы лицом к лицу столкнетесь со старой семейной или финансовой проблемой, которая донимает вас регулярно. Терпение поможет вам с ней успешно разобраться.

Рыбы

Немногие любят заниматься самодисциплиной, но именно сейчас вы можете делать это с удовольствием. Вы будете подходить к выполнению своих обязанностей, даже не самых приятных, в правильном настроении, поэтому работаться будет вам весело и продуктивно.

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