Три знака ждет удивительный успех в мае: кому повезет в работе

В первой половине мая будет ощутимо влияние ретроградного Меркурия. Но не на всех знаков зодиака он повлияет негативно.

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По словам астрологов, Овны, Близнецы и Скорпионы будут настоящими счастливчиками последнего весеннего месяца. Их ждет удивительный успех и пополнение банковских карт.

Овен

Овны – на первом месте в рейтинге счастливчиков месяца. Звезды говорят, что вам искренне улыбнется фортуна, поэтому все дела и начинания будут невероятно успешными. Но обладателям огненной и страстной натуры следует быть осмотрительными. Для успеха и процветания одной удачи мало. Надо упорно работать, а не только полагаться на поддержку высших сил. Не предавайте свои ценности и не отказывайтесь от ранее согласованного плана. Сконцентрируйтесь на исполнении взятых обязанностей и не подводите тех, кто возлагается на вас. Проявите активность – и вы обязательно со всем справитесь.

Близнецы

Вы – на почетном втором месте счастливчиков. Вам наконец-то представится шанс реализовать все заветные мечты. Удачными будут путешествия, новые начинания и сделки по недвижимости. Астрологи советуют свободное время посвятить саморазвитию и новым знаниям. Вы сможете получить поддержку от коллег и одобрение руководства. Возможно, вам предложат новую должность с высокой зарплатой.

Скорпион

А для Скорпионов май будет удачным не только в вопросах профессионального роста. В личной жизни вы будете ощущать себя на седьмом небе от счастья. Кроме того, по словам астрологов, вы сможете добиться абсолютной финансовой независимости. Единственное, что нужно сделать – выйти из зоны комфорта и активно общаться с новыми людьми. Знакомства помогут достичь вершин. Но прислушайтесь к своей интуиции во избежание сомнительных предложений.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что астрологи назвали пять знаков зодиака, для которых следующие пять лет будут очень счастливы.

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