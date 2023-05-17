Удача на их стороне: какие знаки зодиака ждет лучшая неделя

Небесные транзиты в период с 17 по 21 мая будут невероятно активны. Важно проявить решительность и использовать потенциал этого благоприятного периода.

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По словам астрологов, на этой неделе Юпитер присоединится к Меркурию и Урану в Тельце, а Луна перейдет в знак огненного Овна, побуждая к самоутверждению и активным действиям. Экспрессивный Марс встретится с мечтательным Нептуном в гармоничном тригоне. Это прекрасное время переосмысления событий, самоанализа и духовных поисков. 16 мая Юпитер, символ мудрости и процветания, вошел в Тельца. И хотя влияние ретроградного Плутона обязательно принесет немного напряжения, новолуние в Тельце 19 мая станет новым этапом в жизни и принесет энергию плодовитости и стабильности. Поэтому лучшая неделя будет у Тельцов, Раков и Козерогов.

Телец

Этот сезон будет насыщен транзитами. Возможно, на этой неделе и не удастся организовать немного выходных для отдыха, но вскоре ваше желание отвлечься от проблем и провести время на природе сбудется. В связи с транзитом Юпитера через ваш знак, астрологи ошеломляют отличными новостями: следующие 12 месяцев будут для вас невероятно счастливыми. Юпитер называют щедрой планетой. Он принесет вам процветание, успех, изобилие, вознаграждение за упорный труд и приятные изменения в личной жизни. Поэтому время загадывать желания – они непременно сбудутся.

Рак

Вы будете на шаг ближе к воплощению самой заветной мечты. Астрологи советуют не торопиться и прислушиваться к своей интуиции. В скором времени вы получите желаемое вознаграждение. Юпитер в Тельце будет способствовать новым знакомствам, путешествиям, встречам, открытиям. Вы можете почувствовать вдохновение для того, чтобы начать новое обучение или уделить время самообразованию. Используйте свой опыт, навыки и способности, у вас обязательно все получится.

Козерог

Вам захочется уюта и гармонии. Эту неделю звезды советуют посвятить партнеру или семье. Луна войдет в ваш четвертый дом дома, семьи и эмоциональных основ. Это также дополнит тригон Марс-Нептун, подчеркнув ваше партнерство и коммуникационный сектор. Вы почувствуете вдохновение для того, чтобы сделать что-то большее или открыть для себя что-то новое. Удачными будут творческие начинания. Подумайте, как вы можете продемонстрировать свои таланты и уникальные способности.

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