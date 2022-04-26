Удача, деньги и настоящее счастье! В жизни трех знаков зодиака начинается 'белая полоса'

Конец апреля 2022 года станет началом "белой полосы" для трех уроженцев зодиакального круга – в их жизни произойдут благоприятные перемены. Удача будет сопровождать их во всех делах, а деньги сами идти в руки, чем непременно нужно воспользоваться.

Об этом заявили астрологи Santeplusmag. По их словам, вхождение Меркурия и Солнца в знак Тельца принесет много хороших новостей этим знакам зодиака, но самым важным будет то, что они достигнут желаемого финансового благополучия.

Телец

Уроженцы этого знака благодаря позитивному влиянию звезд смогут решить все проблемы, которые их беспокоили в течение последнего времени. Тельцов ждет карьерный рывок и повышение зарплаты. Кроме того, раньше сделанные инвестиции принесут большой доход, но деньгами важно правильно распорядиться.

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Венера в Рыбах подарит Тельцам возможность встретить свою половинку, а те, кто уже в паре, будут наслаждаться жизнью сполна и могут отправиться в романтическое путешествие. В их отношениях будут царить гармония и взаимопонимание.

Близнецы

Уроженцы этого знака оберетут настоящее счастье в любви – одна случайная встреча может буквально перевернуть их жизнь. Звезды сулят Близнецам много романтики, и если они научатся искать компромиссы с партнером – могут до конца года заключить брак.

На работе Близнецы будут пользоваться авторитетом, дела будут идти отлично, что не останется незамеченным. Уроженцы знака могут рассчитывать на повышение на службе и премии, их труд действительно оценят. Они будут чувствовать себя мотивированными, ведь у них будет получаться все.

Лев

Для Львов, для которых важнее всего быть первыми во всех начинаниях, наступит благоприятный период в карьере. Они могут получить очень выгодное предложение и завести полезные знакомства, которые очень понадобятся в будущем. Звезды прочат Львам увеличение достатка.

Уроженцы знака в этот период благодаря балансу между работой и личной жизнью смогут больше времени проводит с семьей и даже взять небольшую паузу ради увлекательного путешествия. Удача будет на их стороне, поэтому Львы могут смело рисковать – все получится.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.

Также названы пять знаков зодиака, для которых следующие пять лет будут очень счастливым временем. Их мечты могут сбыться, а беды останутся позади.