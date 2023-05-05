Убывающая Луна принесет неприятности двум знакам: кому будет тяжелее всего

Астрологические транзиты последнего весеннего месяца принесут хаос и неурядицы в жизнь некоторых знаков. 5 мая произойдет полутеневое лунное затмение, а с конца апреля и по 14 мая будет ощущаться влияние ретроградного Меркурия.

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С 16 по 19 мая будет не очень благоприятный период убывающей Луны. По словам астрологов, следует проявить незаурядную осмотрительность, ведь возможны финансовые потери, конфликты в семье и недоразумения с друзьями.

Лев

Неприятности будут буквально наваливаться на вас со всех сторон. Астрологи предсказывают, что убывающая Луна отнимет у вас немало сил. Вы будете чувствовать усталость и максимальную истощенность.

Основной совет – попытайтесь проявить тактичность и дипломатичность. Не устраивайте споры на работе, даже если вам страх как хочется побороться за справедливость. Остановитесь, выдохните, отдохните – сейчас просто не очень подходящий момент для провоцирования споров. Последствия могут быть непредсказуемыми. Поэтому звезды советуют временно стать "человеком-невидимкой". Плывите по течению и не провоцируйте бурю. Кроме того, возможны трудности с финансами. Лучше начать экономить.

Водолей

Период убывающей Луны будет очень нелегким. По словам астрологов, могут произойти внезапные беды и утраты. Это нужно просто пережить. К сожалению, удары судьбы трудно предсказать. Но вы не в силах что-либо изменить. Вы можете пережить сложный период и осознать важные жизненные уроки.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, на какие знаки зодиака больше всего повлияет лунное затмение 5 мая 2023 года.

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