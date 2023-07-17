У трех знаков зодиака начнется счастливая фаза: кому поможет новолуние в июле

Молодая луна, которая наступит 17 июля, положительно повлияет на некоторые знаки зодиака. Они ощутят прилив энергии, рост и непреклонную душевную силу.

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Астрологи составили гороскоп, который поможет правильно использовать новые возможности и лучше узнать себя. Эти знаки зодиака простятся с прошлым и обретут новую цель.

Козерог

Новолуние имеет над вами огромное влияние. Ваши романтические отношения будут в центре внимания, вы найдете что-нибудь новое, и это принесет гармонию и страсть в ваши отношения.

Это благоприятное время, чтобы оценить как партнер относится к вам, уделяет ли вам достаточно заботы и внимания. Также вы можете завести новые знакомства и углубить связи с окружающими людьми.

Хотя в дружбе могут возникнуть некоторые проблемы, помните, что мелкие конфликты не должны разорвать ваши отношения с друзьями.

Этот период изменит ваше поведение. Если раньше вы были склонны к эмоциональной активности, то теперь вы сдержаны и дисциплинированы.

Козероги имеют уникальные идеи, которые хотят воплотить в жизнь, но лучше пересмотрите все мелочи, перед тем, как показывать идеи миру. Переоцените свои знания. Если вы чувствуете себя не слишком осведомленным в рабочей сфере, то стоит больше учиться.

Водолей

Вам пора обратить внимание на дом, семью и личные дела. Вы нуждаетесь в безопасности и защищенности. Поговорите с родными, и они обязательно вас поддержат.

Водолеи в постоянном движении, но новолуние немного замедлит ваш темп, но не воспринимайте это как препятствие. Это прекрасная возможность остановиться, отдохнуть от работы и уделить внимание семье.

Подумайте о ваших отношениях с любимым человеком, а именно о том, как он влияет на ваше эмоциональное состояние. Возможно, вы почувствуете, что вас не понимают и не уделяют достаточно внимания.

Это также удачное время для глубокого самоанализа и самопознания. Обратите внимание на мысли, которые формируют вашу реальность. Оцените свои знания и поделитесь ними с другими.

Участвуйте в дискуссиях. В начале может быть сложно формулировать свои мысли, но вскоре эти трудности исчезнут.

Также просмотрите свое финансовое положение. Оцените расходы и сбережения, потому что вы вступаете в новую фазу своей жизни.

Весы

Влияние новолуния на Весы мощное. У вас появится возможность отправиться в увлекательное путешествие, где вы переосмыслите кто вы и откуда происходите.

Это период, когда вы можете почувствовать прилив энергии и сил. Если до этого момента вы не могли удовлетворить все потребности, то сейчас самое время пересмотреть свой образ жизни. Возможно, Весы захотят изменить внешний вид.

Прислушайтесь к тому, что говорит вам внутренний голос. Вы никогда не стеснялись, что эмоции управляют вами и сейчас идеальное время для этого. Весов ждет много нового внимания.

Вы приложили немало усилий на работе, поэтому пришло время для новых начинаний в профессиональной жизни. Важно, чтобы место работы было продолжением вашего дома. Обстановка на рабочем месте может по-разному влиять на вас.

Новолуние поможет наверстать то, что вы проигнорировали в прошлом.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп на июль, где рассказывал о неожиданных встречах, переезде и деньгах с неба для некоторых знаков зодиака.

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