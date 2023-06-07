У Тельцов будет много энергии, а для Весов придет время напряжения. Гороскоп на лето

Впереди – горячая пора: астрологи обещают насыщенное событиями лето. Марс будет проходить через знак Льва, Юпитер начнет движение через Овна, а Сатурн продолжит двухлетнее путешествие через Водолея.

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По словам астрологов, небесные транзиты станут судьбоносными для некоторых знаков. Львы будут достигать карьерных высот, а Рыбы уйдут в творчество.

Овен

Прекрасные новости – Юпитер вошел в ваш сектор богатства. Этот транзит произошел впервые с 2011 года. Астрологи отмечают, что изменения будут касаться именно управления финансами и усовершенствования вашего подхода к богатству. То есть будут внутренние переосмысления. Это не обязательно означает, что вы вдруг начнете зарабатывать больше денег, хотя и такой вариант развития событий не исключен.

Телец

Для вас настало творческое (хотя и неспокойное) время. Лето будет наполнено энергией и событиями. На личную жизнь окажет влияние воинственный Марс. Родные и близкие могут потребовать дополнительного внимания.

Близнецы

Лето будет периодом учебы, интеллектуального развития и расширения горизонтов. Астрологи советуют выделить время для общения с людьми, которые могут вас чему-то научить. Выйдите из зоны комфорта, сказав "да" новым возможностям и путешествиям. Для творческих представителей знака наступит идеальный период для реализации идей.

Рак

Вы будете чувствовать прилив мотивации. А мотивирует вас обычно любовь. В ближайшие месяцы вы будете сильнее, увереннее, настойчивее. Марс поможет вам вернуться к основным ценностям в течение июня. Будут перемены и в материальных и финансовых вопросах.

Лев

Идеальное время для развития, поиска, творчества и карьерных вызовов. Направляйте свою мощную энергию с умом. Не будьте слишком нетерпеливы при выполнении рабочих задач. Сосредоточенность и настойчивость помогут добиться успеха. Юпитер и Уран подталкивают вас к инновациям и воплощению мечтаний.

Дева

В начале лета придется много общаться. Будут деловые встречи, переговоры, собеседования и согласование проектов. Ваш интеллектуальный, карьерный и общественный секторы будут очень яркими, поэтому используйте это время для взаимодействия с внешним миром. В августе вы наконец-то сможете расслабиться и отдохнуть.

Весы

В течение лета транзиты Венера и Марса повлияют на вашу карьеру. Это насыщенное время для общения. Ситуация станет немного напряженной, однако станет понятно, кому вы можете доверять, а кто готов вас подставить при первой возможности.

Скорпион

Юпитер вошел в зону ваших отношений впервые с 2011 года. Готовьтесь к изменениям в личной жизни. Насыщенное романтикой лето принесет много ярких событий. Однако Марс во Льве заставит вас сосредоточить все усилия на работе и карьере. Используйте эту динамическую энергию для достижения важнейших целей.

Стрелец

У вас будут новые обязанности и полномочия на работе. Темп вашей повседневной жизни ускорится. Лето будет полно судьбоносных событий. Однако вы можете почувствовать себя слишком уязвимыми в отношениях.

Козерог

Первая половина лета пройдет в медленном расслаблении. Энергия планет может вывести ваши отношения на более глубокий уровень, если вы хотите работать вместе с партнером. Сезон Льва ускорит развитие событий: будут путешествия, исследования и обучения.

Водолей

Юпитер, планета веры, поддержки и оптимизма, находится в основе вашей карты. Это улучшит семейные отношения и домашнюю жизнь до весны 2024 года. Вы ощутите прочное, стабилизирующее воздействие, которое поможет справиться с любыми проблемами. Лето принесет вам немного легкомыслия.

Рыбы

Вы сможете воплотить все творческие идеи в реальность. Но помните, что художникам нужен отдых, чтобы обрести вдохновение. Не пытайтесь слишком торопиться и не ставьте себе рамки или дедлайны. Творчество любит импульс.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как транзит Юпитера определит судьбу всех знаков до конца года.

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