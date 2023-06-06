Кого Юпитер сделает популярным, а кому принесет довольство и любовь: гороскоп до конца года

Все знаки зодиака будут ощущать влияние Юпитера. Это связано с его транзитом через Северный узел судьбы.

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Юпитер – планета мудрости, удачи и расширения. По словам астрологов, Овны смогут заработать больше денег, а Близнецам следует решить проблемы со здоровьем.

Овен

Этот период принесет новые источники доходов и пополнение банковских счетов. Вы сможете улучшить свое материальное положение. Юпитер руководит вашим 9-м домом образования, зарубежных путешествий, обучения, духовности, поэтому вероятны изменения в этих сферах. Это время большого потенциала для улучшения ресурсов, но, вероятно, вам придется уехать далеко от дома для реализации целей.

Телец

Благоприятный период для экспериментов со внешностью. Вам захочется избавиться от неуверенности и страхов. Общение и новые знакомства в соцсетях будут очень перспективны.

Близнецы

Уделите внимание здоровью. Вероятно, вы некоторое время откладываете визит к врачу, но дальше так поступать не стоит. Отдых и время, проведенное в одиночестве, сейчас для вас очень важны. Такая сосредоточенность не только поможет в личном росте, но и улучшит личные отношения и карьеру.

Рак

Дружба и общение будут являться ключевыми аспектами периода. Вы сможете реализовать мечты и стремления и даже осознать свое призвание в жизни. Юпитер управляет вашим 6-м домом привычек и рутины, а также вашим 9-м домом убеждений и ценностей, что означает, что вы можете почувствовать вдохновение двигаться к важнейшим целям.

Лев

Юпитер влияет на ваш 10 дом репутации видимости и карьеры. Ваш упорный труд принесет успех и признание. Вам удастся привлечь еще больше финансов – это может происходить как через творческие изыскания, так и через общие ресурсы. Возможно, вы получаете деньги или заключаете перспективное финансовое соглашение.

Дева

Юпитер повлияет на ваш 9-й дом путешествий, обучения и духовности. Попытайтесь взять отпуск и проводить больше времени на природе. Вам нужно просто насладиться и развлечься.

Весы

Юпитер встречается с Северным узлом в вашем 8-м доме, отвечающем за трансформации. Это прекрасное время, чтобы погрузиться в исполнение древних тайных желаний. Вы сможете исцелиться от тяжелого травматического опыта. Член семьи или партнер может получить неожиданную прибыль, которая отразится и на вашем финансовом состоянии.

Скорпион

Звезды советуют больше времени проводить с семьей и партнером. Настал благоприятный период для налаживания личных отношений. Будут важные разговоры, предложения и решения. Одинокие Скорпионы могут встретить свою судьбу.

Стрелец

Юпитер будет оказывать влияние на сферы, связанные со здоровьем, распорядком дня и повседневной жизнью. Пора подумать о правильном питании или занятиях спортом. Изменения могут также произойти в семейных отношениях.

Козерог

Эта встреча Юпитера и Северного узла проходит в вашем 5-м доме хобби, досуга и детей. Вы будете сосредоточены на семейных делах, или на творчестве, которое доставляет вам максимум удовольствия. Астрологи также отмечают высокую вероятность пополнения в семье.

Водолей

Вам захочется больше времени проводить дома: обустроить быт, сделать ремонт или задуматься о переезде в более комфортное жилье. Будут важны встречи, судьбоносные решения и глубинные трансформации личности.

Рыбы

Юпитер управляет вашим 10-м домом карьеры. Это отличное время для начала новых проектов или хобби. Астрологи предсказывают успех в сферах, касающихся литературы, редакторской или писательской работы, музыки и изобразительного искусства.

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