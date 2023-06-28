У одного знака зодиака разрешатся все проблемы: гороскоп Таро до конца недели

Период с 26 по 2 июля принесет множество новых впечатлений и открытий. Раки смогут отдохнуть после периода тяжелых испытаний, а Близнецы будут настоящими счастливчиками – им удастся легко решить все проблемы.

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Астрологи составили гороскоп Таро, который поможет получить важные советы в сложный период. Поклонники Таро утверждают, что карты действительно могут рассказать о будущем и дать необходимые указания.

Овен

Карта Таро: Четверка кубков

Четверка кубков сигнализирует о том, что вы чувствуете себя нереализованными в профессиональной сфере и с нетерпением ждете каких-либо изменений в жизни. Однако для воплощения желаний следует действовать. Вы постоянно сравниваете себя с другими и расстраиваетесь, считая, что у соседа трава зеленее. Однако для воплощения желаний следует действовать. Возможно, пора начать прямо сейчас. Обратите внимание на потребности и ценности.

Телец

Карта Таро: Девятка мечей

Карта говорит, что сейчас вы страдаете от потери или разочарования. Внезапное негативное событие выбило вас из колеи. Вам кажется, будто вы никогда не оправитесь от этой ситуации. Помните: время – великий врач. Исцеление придет.

Близнецы

Карта Таро: Десятка пентаклей

Вам выпала счастливая карта, символизирующая безопасность, успех и достижение. На этой неделе, наконец, все наладится. На работе и личной жизни будет царить полная гармония. Наслаждайтесь покоем и радуйтесь каждому моменту.

Рак

Карта Таро: Звезда

Звезда сигнализирует об отсрочке после периода больших изменений или затруднений. Вы получите важный совет или помощь. Некоторые ситуации придется отпустить. Помните, что токсичные отношения только отравляют жизнь, а эмоциональные качели не имеют ничего общего с заботой и уважением.

Лев

Карта Таро: Колесница

Колесница – это карта, поощряющая проявить силу воли и самоконтроль. На этой неделе вы будете в центре внимания. Вы можете возглавить важный проект на работе. У вас есть все, чтобы уверенно идти к поставленным целям. Сейчас не время пассивно ждать, пока с вамипроизойдут хорошие вещи. Эта карта знает, что вы сможете достичь многого, но только благодаря упорному труду и дисциплине.

Дева

Карта Таро: Девятка кубков

Девятка кубков означает возможности. Наступила неделя, когда звезды наконец-то "сойдутся" и укажут вам правильный путь. Эту карту трактуют как сигнал Вселенной о том, что в вашей жизни все так, как должно быть. Вы будете испытывать полное удовлетворение на работе, в отношениях и творчестве.

Весы

Карта Таро: Двойка пентаклей

Карта символизирует достижение гармонии. Звезды советуют сделать шаг назад и выяснить, в чем состоят ваши основные приоритеты. Зная, на что вы хотите тратить свое время и энергию, вы можете найти правильное решение, которое настроит вас на долгосрочный успех.

Скорпион

Карта Таро: Тройка пентаклей

Вы на верном пути. Карта поощряет продолжить работу над важным проектом или творить. Независимо от того, насколько грандиозна идея, у вас есть навыки и способности, чтобы ее воплотить. И не бойтесь обращаться за помощью к другим – работа в команде может привести к успеху.

Стрелец

Карта Таро: Семерка жезлов

Карта призывает вас стоять на своем. Сейчас вы ощущаете определенное противодействие или препятствие в своей жизни. Однако важно отстаивать то, во что вы верите. Неудачи неизбежны, но не нужно сдаваться.

Козерог

Карта Таро: Повешенный

На этой неделе произойдут серьезные перемены в жизни. Вам нужно освободиться от негативных мыслей и расстаться с людьми, которые блокируют путь к успеху.

Водолей

Карта Таро: Десятка жезлов

Карта говорит, что вы взяли на себя слишком тяжелое бремя, пытаясь достичь своих целей, поэтому теперь важно попросить о помощи. Гордость может мешать делегировать свои полномочия на работе, однако помните, что эффективное сотрудничество принесет успех и новые идеи.

Рыбы

Карта Таро: Туз кубков

Туз кубков – положительная карта. Энергичность поможет достичь карьерных высот. Вероятны также судьбоносные встречи в личной жизни. Пора открыть свое сердце, чтобы принять любовь и мир, которых вы заслуживаете.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп о знаках зодиака, которые добьются успеха в июле.

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