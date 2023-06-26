Какие знаки совершат все задуманное в июле: гороскоп Таро

Приближающийся июль может стать определяющим месяцем для многих из нас. Его начало принесет ретроградный Нептун, побуждающий принять логическую сторону вещей и взять жизнь под контроль. Позже молодая Луна родится в Раке, чтобы все исцелить.

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А что принесет июль каждому из знаков зодиака лично, можно узнать из расклада трех карт Таро. Узнайте свой личный прогноз.

Овен

Карты Таро: Дьявол, Рыцарь жезлов, Семерка монет

Значение: Делайте, что правильно для вас.

Свободолюбивый Рыцарь жезлов и корыстный Дьявол соблазняют вас отвергнуть осторожность. Другие люди могут не одобрить этот выбор, поэтому не будьте слишком радикальны в нем. Всему свое время и место.

Семерка монет показывает, что это первый шаг в направлении совершенно нового пути. Что-то меняется, и вы не замечаете, как начинаете делать некоторые вещи по-новому. Вам придется внести изменения, чтобы приспособиться к новым обстоятельствам. Только вам это по силам. Не думайте, что вы должны что-т доказывать другим людям. Просто делайте.

Телец

Карты Таро: Десятка кубков, Двойка монет, Умеренность

Значение: Ослабьте привязки.

Вы человек, который предпочитает отношения с глазу на глаз. Вы любите уют и уединение. И это дарит вам радость, пока не начинает давить на вас. Выдохните и ослабьте все привязки. Пообщайтесь с новыми людьми, например.

Десятка кубков указывает на чувство защищенности и то, что вы можете полагаться на свои самые близкие отношения. Умеренность же призывает использовать это чувство, чтобы дать близким больше свободы. Что касается Двойки монет, то это напоминание о том, что мы не можем получить все от одного человека, а большое количество связей дает большое количество возможностей.

Близнецы

Карты Таро: Влюбленные, Четверка жезлов, Семерка кубков

Значение: Верьте в свои идеи.

В июле вы можете понять, как продвинуться в карьере или в своих творческих целях. Отбросьте сомнения и опасения и принимайтесь за работу. Четверка жезлов видит, что вы надеетесь на прогресс, продвижение по службе, расширени. Иногда эта карта предполагает смену рабочего места или дома. А Семерка кубков указывает на творческий подход в этом продвижении. Вы сейчас воплощаете мечту.

Влюбленные – это тотемная карта Таро вашего знака, представляющая вашу двойственность, противоречивые мысли и чувства. Перестаньте подрывать собственные идеи и верьте в них, действуйте так, словно они сработают, и они сработают.

Рак

Карты Таро: Девятка монет, Дурак, Восьмерка мечей

Значение: Чистый лист.

Хорошие вещи приходят к тем, кто вкладывается в них и не сворачивает с пути. Не так много стоящего можно сделать за одну ночь, самые ценные успехи требуют времени, энергии и постоянных усилий. Девятка монет и Восьмерка мечей показывают, что вы боретесь с давней плохой или нездоровой привычкой и вносите изменения. Вы избавляетесь от того, что давно пора отбросить. И в июле вы продвинетесь на этом пути.

А Дурак обещает, что эта новая страница будет перевернута. Вы получите заряд вдохновения и радости. Ваша решимость заставит вас гордиться собой, а результаты придут быстро и легко.

Лев

Карты Таро: Семерка мечей, Семерка жезлов, Королева монет.

Значение: Выиграть честно.

Семерки жезлов и мечей показывают, что вы втянуты в битву с кем-то или чем-то, и стоите в шаге от того, чтобы перейти границу ради победы. Не делайте этого. Не позволяйте гордыне подтолкнуть вас на шаг, о котором вы потом пожалеете. Играйте честно и играйте красиво. Победа не будет приятна на вкус, если вы все равно знаете, что она одержана мошенничеством.

Королева монет просит вас проявить решительность, прямолинейность и силу. Следуйте тому, что у вас хорошо получается, усердно работайте, стремитесь к победе и вы добьетесь успеха.

Дева

Карты Таро: Королева кубков, Король монет, Шестерка кубков

Значение: Готовьтесь к привету из прошлого.

Человек, по которому вы очень скучаете, может вернуться в вашу жизнь уже совсем скоро. Шестерка и Королева кубков указывают на старого любовника, друга или члена семьи, с которыми вы давно разорвали связи. Вы когда-то любили этого человека. Все, что пошло не так раньше, можно поправить, и теперь все изменилось. Но действительно ли это то, чего вы хотите? От всего сердца задайте себе этот вопрос, прежде чем пригласить эту энергию обратно.

Король монет призывает проявить практичность и честность. Не играйте в игры, не будьте слишком романтичны или мечтательны, не проецируйте свои надежды и идеалы на других людей. Реагируйте на все спокойно, обдумывайте тщательно. Если вас все устраивает, может, действительно есть смысл принять этот привет из прошлого.

Весы

Карты Таро: Туз мечей, Пятерка монет, Туз монет

Значение: Сбросьте бремя.

Только честность и искреннее признание того, о чем вы сожалеете, помогут вам избавиться от тяжелого бремени. Перестаньте делать вид, что все хорошо, потому что есть эмоции, которые вам нужно выразить. Туз мечей — карта жестокой честности, пришло время для большого разговора. В то же время, Туз монет показывает, что это может быть связано с восстановлением, возрождением, перестройкой, улучшением и прогрессом.

В вашем раскладе есть Пятерка монет – знак сожаления или горя, которое вам нужно выразить. Это может не изменить обстоятельства, но вам станет легче на душе. Вы сбросите бремя и перейдете к следующему шагу.

Скорпион

Карты Таро: Шестерка мечей, Тройка мечей, Луна

Значение: Истина проявляется.

Вскоре вы увидите, что в вашей жизни было иллюзией. Луна показывает, что туман рассеется, тучи разойдутся, и свет упадет на затененный ранее уголок. Это будет настоящее открытие. Однако Тройка мечей намекает, что это может вызвать боль. Вы можете быть сильно разочарованы тем, что кто-то от вас скрывал. Правда может разлучить вас навсегда. Но вам это доставит облегчение.

Вы давно чувствовали, что что-то не так, но у вас не было причин или повода изменить что-либо. Но теперь они появились, и, в конце концов, вы будете рады начать двигаться дальше. Так что ищите правду.

Стрелец

Карты Таро: Императрица, Башня, Колесо фортуны

Значение: Постоянные изменения.

Период важных изменений для вас продолжается. Императрица показывает, что это связано с вашей семьей, личной жизнью, ближайшими друзьями и/или домом – местом, где живет ваше сердце. При этом Башня демонстрирует, что вы испытали настоящее потрясение. Вам нужно некоторое время, чтобы привыкнуть. Расслабьтесь и просто дышите. Знайте, что вы там, где должны быть, и все в порядке.

Имейте в виду: перемены еще не закончились. На это намекает Колесо фортуны. Держите глаза и разум открытыми, не отвлекайтесь и будьте начеку. В конце концов все будет хорошо, просто сам процесс трансформации может быть тяжелым. Но не теряйте веры в себя.

Козерог

Карты Таро: Двойка мечей, Верховная жрица, Королева мечей

Значение: На пороге важные решения.

В глубине души вы знаете, что вам нужно принять важное решение. И даже знаете, какое. Но все еще его избегаете. Двойка и Королева мечей указывают, что нечего прятаться – время пришло. Больше никаких проволочек. Проанализируйте ситуацию и действуйте.

Верховная жрица показывает, что у вашей интуиции уже есть очень хорошее представление о том, что вам нужно делать. Возможно, единственное, что вам осталось – это рациональная проверка и анализ возможных последствий. Но в целом вам нечего бояться. Двигайтесь вперед.

Водолей

Карты Таро: Тройка монет, Пятерка жезлов, Пятерка кубков

Значение: Увидьте свое высшее "я".

Путь через какие-либо конфликты в этом июле состоит в том, чтобы спросить себя, чего ваше высшее "я" хочет от этого и как вы хотите, чтобы вас воспринимали. Пусть моральная и достойная версия вас диктует действия и ответы, а не инстинктивная лихорадочная реакция. Мы все можем слететь с катушек, а потом пожалеть об этом.

Пятерки жезлов и кубков видят, как вы проходите испытание. Вам непросто и эмоции зашкаливают. Но Тройка монет просит вас помнить, что другие уважают вас и восхищаются вами, и вы действительно подаете пример. Поэтому действуйте безупречно так, чтобы на вас ориентировались другие. И не теряйте хладнокровие.

Рыбы

Карты Таро: Рыцарь мечей, Король мечей, Восьмерка кубков

Значение: Быть требовательным.

Неудача или разочарование, которые вы пережили, но недавно признали и приняли, заставляет вас желать вернуться в болевую точку и со всем дерзко разобраться. Используйте эту силу, чтобы решить какие-либо проблемы или препятствия в своей жизни. Восьмерка кубков указывает, что вы наконец-то признаете, что что-то не получилось. Это немного действует на нервы, ведь неприятно так разочаровываться.

Вместе с тем Рыцарь и Король мечей свидетельствуют, что вы чувствуете себя обиженно, но умело используете это как топливо для внесения исправлений и изменений в те сферы вашей жизни, где вы ожидаете определенного разочарования. Обжегшись на молоке, вы дуете на воду. Но не забывайте держать контроль в своих руках и исцелять себя.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как июльское полнолуние повлияет на все знаки зодиака.

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