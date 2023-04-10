У кого проснется внутренняя сила: гороскоп Таро на Страстную неделю

Страстная неделя считается энергетически чрезвычайно насыщенной. Ошибки, сделанные в эти дни, могут стоить дорого. Поэтому астрологи советуют в такие дни совещаться не только со звездами, но и с картами Таро.

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Специалисты уже сделали расклад на 10-16 апреля и определили карту для каждого знака и общую для всех. Узнайте, что предсказывают вам Таро.

Карта недели – Луна

Эта карта означает, что мы готовы заглянуть внутрь себя и подключиться к мощной силе. Не позволяйте страху возобладать над вами. Луна указывает на то, что на этой неделе могут подкрадываться затяжные комплексы из прошлого опыта. Случайные воспоминания могут возникать в сознании и также исчезать сами по себе. Вместо того чтобы пытаться игнорировать проблемы, вытаскивайте их из тени и решайте – так вы исцелите себя. Сначала это может быть довольно болезненно, но имейте в виду, что бремя, которое вы несли, было значительно болезненнее.

Овен – Шестерка пентаклей

На этой неделе вы можете почувствовать необходимость сделать все возможное для других. Вам выпала карта щедрости, милосердия, дарования и получения. Это может быть буквальное указание на то, что вы можете дать кому-то ссуду или оказать другую финансовую поддержку. Однако помощью могут быть и содействие в каких-то делах, советы, подсказки и даже поддержка близким, переживающим трудные времена. Помните, некоторые из самых ценных подарков, которые мы дарим другим, бесплатны.

Телец – Рыцарь жезлов

Вам выпала импульсивная карта, указывающая на чувство беспокойства, которое может привести к турбулентности в вашей жизни. Внимательно присмотритесь к решениям, которые вам предстоит принять, и подумайте о последствиях поспешных действий. Возможно, вы уже были готовы выбрать какой-нибудь конкретный путь, но дополнительная проверка не помешает. Это может быть нелегко, если вы находитесь в состоянии взволнованного ожидания. Но эта карта напоминает о том, что хорошо продуманный план способствует долгосрочному успеху.

Близнецы – Десятка мечей

Вы переживаете болезненные времена. Возможно, вас предали или вы переживаете период разрушения схем и идеалов. Такие переживания никогда не бывают приятными, но на этой неделе вас призывают сосредоточиться на новом начале, которое может освободить вас от нынешних страданий. Даже если вы чувствуете, что достигли дна, радуйтесь тому факту, что вам больше некуда идти, кроме как вверх. Помните, что на самом деле препятствия могут быть замаскированными возможностями.

Рак – Тройка пентаклей

Вы на верном пути. Если вы начали работать над чем-то новым, ваша карта побуждает вас не останавливать движение вперед. Независимо от того, насколько грандиозна эта идея, у вас есть все необходимые навыки и возможности воплотить ее в жизнь. На этой неделе самое время подготовить комплексный план и несколько запасных вариантов, если у вас его нет. И не бойтесь обращаться за помощью к другим – совместная работа может продвинуть вас дальше, чем вы ожидали.

Лев – Рыцарь пентаклей

Оставьте мечты и вернитесь на землю. Начните прилагать фактические усилия к воплощению своих идей. Возможно, вы находились в ситуации, когда все многое говорят и при этом ничего не делают. В качестве альтернативы вы можете отложить свои повседневные обязанности в пользу более интересных предложений. Что вам точно поможет добиться прогресса, так это дисциплина и подробный план того, как достигать желаемого.

Дева – Паж жезлов

Иногда нам легко застрять в рутине или продолжать делать то, что нам наиболее удобно. Но пора прекратить это. Примите свою свободолюбивую сторону и начните исследовать ранее неизвестные вам горизонты. Вспомните, что вы хотели сделать, но думали, что вы не можете? Ни одна мечта сейчас не слишком велика или мала. Когда вы соедините свою страсть с энтузиазмом, пределы возможного для вас исчезнут.

Весы – Король мечей

Ваш разум – ваш самый большой актив на этой неделе. Возможно, вам придется принять важное решение или попробовать что-то радикально новое в жизни. Ваша карта призывает вас использовать логику и интеллект, чтобы ориентироваться в этой ситуации, а не позволять себе поддаваться эмоциям. Вы определите правильный путь только тогда, когда действительно доберетесь до сути дела. А это возможно только при условии, что вы проявите беспристрастность. Посмотрите на вещи через призму ума и вы четко увидите путь, по которому нужно двигаться.

Скорпион – Король кубков

Ваша тема на неделю – успешное применение силы или, точнее, эмоциональной стойкости. Король кубков в расписаниях Таро – это человек проницательный, очень эмоционально уравновешенный и склонный к контролю. Вам она напоминает о необходимости использовать свою эмоциональную зрелость, ведь жизнь сейчас преподносит вам сюрпризы. Вы можете сейчас проявлять слишком много эмоций и даже давать им брать над вами верх. Король кубков призывает вас использовать свое сердце и разум, чтобы справиться с этим личным испытанием.

Стрелец – Двойка мечей

Вы можете ощутить нерешительность. Причем настолько мощная, что захотите переложить ответственность за принятие большого решения на кого-то другого. Но, как бы вы ни пытались избегать проблем, они не исчезнут сами собой. Вместо того чтобы сосредотачиваться на последствиях принятия неправильного решения, подумайте, что может произойти, если вы вообще ничего не решите. Бездействие часто может привести к более серьезным проблемам в будущем.

Козерог – Восьмерка мечей

Прямо сейчас вам кажется, что вы находитесь в ловушке. Вам даже может показаться, что выхода нет. Спросите себя, действительно ли это так. Или вы просто самостоятельно загнали себя в тупик. Неуверенность, страх и сомнение часто являются чувствами, которые держат нас в сложных ситуациях гораздо дольше, чем нам нужно. Присмотритесь к обстоятельствам – вы можете обнаружить, что наложенные вами ограничения сдерживали вас все это время.

Водолей – Дурак

Эта неделя может быть посвящена новым начинаниям для вас. Дурак олицетворяет собой начало пути и объятия неизвестного. Если вы давно хотели двигаться в новом направлении, это сигнал от Вселенной, что время наконец пришло. Да, исследовать неизведанную территорию может быть страшно, удобнее ходить по протоптанным тропам. Однако ваша зона безопасности – это не то место, где происходит наибольший рост и удовлетворение. Выбросьте дорожную карту и совершите прыжок веры. Вы можете оказаться в лучшем месте, чем ожидалось.

Рыбы – Шестерка жезлов

Победа на этой неделе за вами. Вам выпала карта решимости и чести. Вы не только усердно работали и достигли своей цели, но и начали получать признание благодаря им. Это может быть похвала от начальства или комплименты от близких и друзей. Примите свой успех. Вам может захотеться отмахнуться от такого признания, но сейчас не время для застенчивости. Это нормально – получать признание за достижения, так что просто наслаждайтесь моментом.

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