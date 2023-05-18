У четырех знаков будет самое худшее лето: неприятности только начинаются. Гороскоп

Для представителей четырех знаков зодиака буквально наступает черная полоса – их ждет худшее лето. Хотя, говоря о "худшем лете", подразумевается лишь то, что астрологические транзиты будут для этих знаков в несколько невыгодном положении.

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Казалось бы, мы пережили тяжелую зиму: обстрелы, блекауты и повреждения объектов критической инфраструктуры в результате российских атак. Впереди – теплое и солнечное лето, каждый день – это шаг к победе, так что можно немного расслабиться. Но астрологи дают неутешительные новости. Летом ретроградить будут Сатурн, Уран, Нептун, Плутон, Венера и Меркурий. Ретроградные движения представляют собой отклонение от "нормального" прямого движения этих небесных тел. Можно ожидать, что неприятные ошибки будут возникать снова и снова, а жизнь будет бросать больше вызовов.

Рак

Вам необходимо чувство безопасности, которое, к сожалению, не может существовать в условиях войны. Ретроградная Венера пройдет через ваш второй дом денег и ценностей. В июле вам будет очень не хватать средств, придется буквально на всем экономить. Возможно, следует пересмотреть источники доходов и поискать новую работу, ведь ситуация будет действительно тяжелой. Вы почувствуете, что ваши ресурсы иссякли и совсем нет сил, чтобы двигаться вперед.

В личной жизни тоже будет несладко. Астрологи объясняют это ретроградным Плутоном, который будет двигаться через ваш седьмой дом партнерства. Вы лицом к лицу столкнетесь со своими страхами по поводу интимности и отношений. Придется сделать трудный выбор или услышать неприятную правду.

Во время ретроградного Плутона с 23 августа звезды советуют просто плыть по течению.

Дева

Вы настоящие перфекционисты. Вам не нравится, когда что-то идет не по плану, а лето-2023 принесет очень много неприятных событий. Все буквально будет валиться с рук. Встречи будут отменяться, проекты будут закрываться, с выплатами пойдут перебои. Вы будете испытывать гнев и агрессию из-за такой несправедливости. Астрологи советуют уделить время медитации и физической активности. Это поможет отвлечься от проблем. Важно избегать конфликтов. Работайте над своей решительностью, проявляйте терпение и уверенность.

Начиная с 22 июля вы ощутите влияние ретроградной Венеры. Вы будете постоянно оглядываться на прошлые отношения и прокручивать в голове все диалоги и несказанные слова. Некоторые люди из прошлого могут даже снова появиться в вашей жизни.

Водолей

Летом вас ждут испытания. Да, снова испытания. Вы уже очень устали, но жизнь не прекращает преподносить вам неприятные сюрпризы. 19 июля Сатурн в вашем втором доме будет противостоять Марсу. Это вызовет напряжение в отношениях с родными. Кроме того, начнутся финансовые неурядицы. Возможно, вы ожидали поступления определенных инвестиций, но они просто не удались. Или кто-нибудь, кому вы очень доверяли, неожиданно вас подведет.

Начиная с 22 июля, Венера, планета любви, будет ретроградна через ваш седьмой дом партнерства. Этим летом вы подвергнете сомнению целесообразность продолжения романтических отношений. Речь идет не о поспешности и бегстве от проблем. Вам действительно следует многое обсудить с партнером.

Рыбы

Летом вы должны проявить выносливость. Будет много вызовов и проблем, но трудности вдохновят вас на большее. Вы поймете, что вы сильны и можете решить все проблемы. Новое чувство самосознания, самопознания и доверия к себе придет к вам, но только после того, как вы примете радикальную ответственность за свои действия. Ретроградный Меркурий повлияет на ваш седьмой дом, усугубляя существующие проблемы и вызывая ряд недоразумений. Вероятно, вы будете очень истощены, но следует помнить, что черная полоса – временная, а рассвет приходит после самой темной ночи.

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