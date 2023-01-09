Тяжелый труд или интересные предложения: гороскоп до 15 января для всех знаков зодиака

Овнов ждет тяжелый труд, времени на отдых почти не останется. Козероги получат интересные предложения.

Видео дня

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 15 января. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Это будет физически тяжелая неделя, когда вы преодолеваете большие расстояния, поднимаете тяжелые грузы, общаетесь с не очень приятными людьми, в конце концов, мало спите и много работаете. Поэтому позаботьтесь о себе и оставайтесь в покое хоть время от времени.

Телец

Вы сейчас мало с кем общаетесь, сознательно избегаете контактов, поскольку должны полностью сосредоточиться на работе и в результате лучше понять, как там все работает. В конце концов, у вас просто нет времени на общение.

Близнецы

Вас сейчас привлекает все сказочное и таинственное, вы с удовольствием погружаетесь в мир фантазий, можете увлечься изучением эзотерических дисциплин, посетить места силы, заказать какие-то экзотические услуги.

Рак

Наконец-то доходят руки до анализа достижений и провалов в прошлом году и до формулирования планов на новый год. И вы осознаете, что не все было провальным, что у вас таки немало успехов.

Лев

На этой неделе попробуйте никого не критиковать, в том числе и себя, отнеситесь достаточно снисходительно к разным ошибкам и слабостям, ведь каждый имеет право промахнуться, без ошибок не бывает успеха.

Дева

Неделя имеет все шансы стать очень памятной, ведь вы достигаете очень важных целей, и это вам будет даваться очень непросто. Поэтому сил вы вкладываете немало, и физических, и эмоциональных, и тем более важным вам кажется победа над обстоятельствами.

Весы

Ваши планы сейчас имеют все шансы реализоваться, даже какие-то очень смелые и чуть ли не фантастические. Просто в вашем окружении появляется какой-то волшебник или волшебница, которые будут способствовать чудесам в вашей жизни.

Скорпион

Займитесь наконец составлением бюджетов, анализом доходов и расходов с тем, чтобы чувствовать себя более уверенными в сфере финансов, предусматривать сложные моменты и, по возможности, предотвращать их.

Стрелец

Для вас это будет достаточно спокойная неделя, когда можно уже прийти в себя после праздничного напряжения, отдохнуть, найти взаимопонимание с родными, поделиться с близкими хорошим настроением и поговорить по душам.

Козерог

Следует обратить внимание на то, что вам сейчас будут предлагать, ведь эти новые проекты, работа или отношения могут значительно улучшить вашу жизнь, добавить больше удовольствия, радости и денег.

Водолей

Конкурентная борьба обостряется, иногда даже в достаточно острой форме, когда ваши соперники постараются действовать противозаконно, лишь бы победить вас или получить существенное преимущество.

Рыбы

Очень не захочется выходить в свет и покидать свой уютный дом, ведь там так спокойно и уютно. Поэтому вы всеми силами пытаетесь остаться дома и будете договариваться или даже притворяться больными, чтобы никуда не уходить.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака могут остаться без денег в старости. Ошибки молодости обойдутся им очень дорого.

Кроме того, астрологи подсказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.

Также названы пять знаков зодиака, для которых следующие пять лет будут очень счастливыми. Их мечты могут сбыться, а беды останутся позади.