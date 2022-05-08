Трудный выбор, обман или деньги: гороскоп для всех знаков зодиака на 9-15 мая

Овнам придется сделать трудный выбор, Тельцы могут стать жертвами мошенников. Близнецам улыбнется удача, и они могут получить крупную сумму денег.

Таролог и прогнозист Ольга Соломко эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 9-15 мая. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Выбор, который вы делаете на этой неделе, будет очень важным, и на него нужно будет отвести определенное время. Поэтому не планируйте ничего грандиозного, лучше проанализируйте как следует свои исходные данные и стремления.

Телец

Увеличивается вероятность попасть в сети мошенников, стать жертвой кражи или ограбления. Вы сейчас очень не защищены и уязвимы, поэтому с двойным вниманием относитесь к разным странным предложениям.

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Близнецы

Широким потоком сейчас к вам поступают деньги, но вы не аккумулируете их только на себе, а охотно делитесь и перераспределяете среди нуждающихся. Словом, превращаетесь в некий благотворительный фонд.

Рак

Блестящие идеи просто носятся в воздухе, вам нужно только уловить их и хотя бы записать на бумаге, чтобы не потерять. Но пока не стоит никому о них говорить, просто зафиксируйте и начинайте работать над их воплощением.

Лев

У вас появляется возможность немного подзаработать, даже если вы были достаточно далеки от бизнеса, но обстоятельства подталкивают вас к тому, чтобы начать собственное дело или хотя бы попробовать себя в этом направлении.

Дева

Это будет достаточно активная и разноплановая неделя, когда у вас хватает сил и на то, чтобы выполнять свою основную работу, и отстаивать свои интересы, и в личной жизни достаточно активно проявляться.

Весы

Неделя обещает быть очень страстной, любовь сейчас для вас выходит на передний план, и вы не видите никаких причин уже скрывать свои чувства. Словом, это время признаний и начала бурного романа.

Скорпион

К счастью, эта неделя будет для вас более-менее спокойной, и вы можете уже прийти в себя и даже восстановить свое физическое и эмоциональное состояние. Воспользуйтесь этим временем передышки, чтобы набраться сил.

Стрелец

Если вам сейчас приходится начинать все сначала, то это будет довольно непростым делом, которое потребует прежде всего глубокого осмысления и учета всех аспектов, как положительных, так и негативных.

Козерог

Совсем вы себя не бережете, долгое время вы на себя погрузили столько работы, что на этой неделе, если вы не позволите себе отдохнуть, можете просто упасть от усталости. Поэтому немедленно ищите возможности отдохнуть.

Водолей

Производственные задачи, которые перед вами стоят, будут вас очень мотивировать, ведь вы не просто выполняете свои функции, а делаете это лучше всего и стремитесь все время перепрыгнуть свои и так очень высокие достижения.

Рыбы

На этой неделе лучше не надеяться только на собственные силы, особенно если дела касаются юридических вопросов. То есть не пытайтесь идти против системы самостоятельно, собирайте вокруг себя группу поддержки из опытных экспертов.

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