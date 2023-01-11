Трудности или финансовая удача: гороскоп на 11 января для всех знаков зодиака

Весы столкнутся с трудностями, справиться с которыми им не под силу. Водолеев ждет финансовая удача.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 11 января. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Собирайте сегодня информацию, которая будет характеризовать вас как хорошего человека, хорошего специалиста, покажет вас в самом лучшем свете. Возможно, это будут какие-то отзывы о вашей работе или характеристики, которые вам понадобятся.

Телец

Хорошо продумайте, каким образом в будущем вы будете получать средства, разложите по полкам все перспективы и возможности, не упустите разные нюансы типа инфляции и возможных изменений в законодательстве.

Близнецы

Не все из того, что вы на сегодня запланировали, удается сделать сразу, поскольку возникают разные преграды типа отключения света, закрытой двери, поломки компьютера или недобросовестности коллег.

Рак

Конкуренты и недоброжелатели сегодня будут особенно стараться выбить вас из колеи, испортить настроение и сбить с рабочего ритма. Не давайте им поводов радоваться, продолжайте сосредоточенно идти к цели.

Лев

Будьте сегодня максимально сосредоточены, сконцентрируйтесь на выполнении важной задачи, отдайте все свои силы и внимание, чтобы достичь цели. От этого зависит чуть ли не вся ваша дальнейшая жизнь.

Дева

У вас появляется время на то, чтобы немного прийти в себя и позаботиться о будущем, например, запланировать дальнейшие действия, составить расписание будущих занятий, посчитать бюджеты, учитывая вероятные доходы и расходы.

Весы

Что-то слишком много сегодня будет безвыходных ситуаций, когда любой ваш шаг ведет в конечном итоге к тупику. Поэтому лучше сейчас вообще никаких действий не предпринимать, а просто замереть.

Скорпион

Какие-то ваши давние замыслы, о которых вы уже забыли, сегодня могут получить второе дыхание. Возможно, кто-то стремится вас поддержать и поучаствовать в ваших проектах, собирается вложить деньги, идеи или физическую силу.

Стрелец

Где бы вы ни были, повсюду вас ждет приятное общество и отдельные люди, которые к вам очень дружелюбно относятся. В общем знакомства будут приятными, разговоры – душевными, а общение – перспективным.

Козерог

Имущество и деньги сегодня будут нуждаться в защите, поскольку мошенники не спят. Особое внимание – на электронные деньги, аккаунты, телефон и компьютер, которые могут сломать и, воспользовавшись вашей невнимательностью, использовать против вас.

Водолей

Сегодня вам в голову приходят интересные и продуктивные мысли, которые при благоприятных условиях и даже небольшом финансировании могут вам принести хорошие деньги. Поэтому не пренебрегайте этой возможностью неожиданно разбогатеть.

Рыбы

Вас могут попросить поделиться знаниями или опытом, и вы согласитесь, и даже неожиданно для себя можете стать учителем и наставником, будете делиться тем, что знаете и умеете сами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака могут остаться без денег в старости. Ошибки молодости обойдутся им очень дорого.

Кроме того, астрологи подсказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.

Также названы пять знаков зодиака, для которых следующие пять лет будут очень счастливыми. Их мечты могут сбыться, а беды останутся позади.