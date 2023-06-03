Троица-2023: какие приметы и традиции существуют

На 50-й день после Пасхи православные верующие отмечают Троицу. В 2023 году праздник выпадает на 4 июня.

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В этот день есть много церковных традиций и народных примет. Что можно и что не рекомендуют делать на Зеленые праздники, разбирался OBOZREVATEL.

В церквях на Троицу совершаются традиционные праздничные литургии. Принято вспоминать тех, кто уже ушел в засветы. Также верующие молятся о живых и просят для них защиты и здоровья.

Важнейшей и древнейшей традицией является украшение жилищ зелеными растениями – история Зеленых праздников уходит в языческие времена и растительный культ. По поверьям, на Троицу зелень может защитить семью от болезней, неудач и отвадить из дома злые силы. Издавна говорили, что травы, собранные во время и накануне Зеленых праздников, обладают целебными свойствами – из них заваривали чаи и делать настойки. В целом, зелень этого дня символизирует расцвет природы и начало нового летнего цикла.

Целебной считали также утреннюю росу. Девушки имели интересную традицию: выходя в поле на рассвете, они умывались прохладной росой. Таким образом, по поверью, можно улучшить здоровье, вылечиться от болезней и сохранить природную красоту.

Наши предки в этот день следили за нашим предком. В народе верили, что именно на Зеленые праздники в реках, озерах и всех открытых водоемах просыпаются злые силы – русалки и водяные. Они могут "потянуть ко дну", если человек решит рискнуть и искупаться на праздник.

Смотрели также и погодные особенности.

Дождь на Троице предвещал богатый урожай грибов осенью.

Если целый день на Троице светит солнце, то все лето будет жарким.

Особенно счастливым знаком считалась радуга. Увидеть на Троицу радугу – к благополучию, успеху и радости в доме.

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