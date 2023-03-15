Три знака зодиака ждут прекрасные события: гороскоп до конца недели

Половина марта позади и весна постепенно вступает в свои права. Все мы ждем от нее чего-нибудь прекрасного, но особенно удачной она будет в ближайшие дни для трех знаков зодиака.

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Астрологи составили прогноз до конца недели и выделили эти знаки. Узнайте, что несут им ближайшие дни.

Телец

Возможности безграничны, и на этой неделе вы увидите это своими глазами. Наденьте свои самые розовые очки и мечтайте о чем угодно – Вселенная отзовется. Особенно смело мечтайте о любви. Венера входит в ваш знак и несет с собой романтику. Ваши чувства будут взаимными, а чувственность расцветет. Расслабьтесь и получайте удовольствие от даров судьбы, которые сами приходят к вам.

Скорпион

Давно ли вы испытывали большое вдохновение? В ближайшие дни готовьтесь встретиться со своей музой. Экспериментируйте в творчестве, испытывайте новое видение, проявляйте креативность, пишите стихи. В любви звезды тоже посылают вам взаимность и чувство счастья. Общение с дорогим человеком будет легким и приятным, к тому же астрологическая погода, как никогда, способствует компромиссам и договоренностям в отношениях – воспользуйтесь этим. Причем не только в личной, но и в рабочей коммуникации.

Козерог

Возьмите давно заслуженный перерыв и посвятите все время себе – вы выиграете от этого отдыха в долгосрочной перспективе. Вы можете почувствовать прилив вдохновения, так что возьмите на себя ответственность за старт нового креативного проекта и наслаждайтесь творчеством и успехом. Берите инициативу в отношениях. Но постарайтесь не терять организованности. Следуйте планам, особенно когда речь идет о вашем личном бренде и творческих начинаниях.

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