У трех знаков зодиака скоро начнется новая жизнь: что приготовили для них звезды

Уже в ближайшие несколько дней несколько знаков зодиака начнут новую главу в своей жизни. Прошлое останется позади из-за влияния Венеры в Тельце и Меркурия в Овне.

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Астрологи говорят, что новый период для всех знаков будет не просто удачным, а исполненным счастья и везения. В частности, уйдут в прошлое все разочарования в любви. Узнайте, есть ли вы среди счастливчиков.

Телец

Шансы встретить свою половинку у вас сейчас очень высоки. С одиночеством, которое вас беспокоило, будет покончено. Кроме того, вы получите много любви от семьи и друзей. Возникающие сейчас отношения будут стабильными и длительными. К тому же Тельцов ждут положительные изменения в профессиональной жизни. Новолуние в Овне станет идеальным временем для Тельцов, чтобы вложиться в увлекательный проект и развиваться в своей работе. Ставьте себе амбициозные и сложные профессиональные цели – вы сможете добиться всего. Причем ждать плодов своих усилий долго вам не придется.

Лев

Вам наконец-то удастся расстаться с прошлым. Венера подарит вам личное счастье и человека, полностью соответствующего вашим ожиданиям – ваши отношения будут складываться легко и радостно. Направьте свою энергию на новые впечатления. На работе не бойтесь начинать все сначала. Вы будете уверены в себе как никогда. Двигайтесь вперед и приобретайте новый профессиональный опыт. Мыслите нестандартно, проявляйте целеустремленность, ни в коем случае не сдавайтесь.

Дева

Вам наконец-то станет просто отпускать то, за что вы держались зря. Ослабьте контроль, который так истощал вас и наслаждайтесь жизнью. Вы по-новому взглянете на роль романтики в своей жизни. Вы сможете более ответственно и по-взрослому подойти к своему партнеру, что даст вашим отношениям новый толчок к развитию. В профессиональной жизни вам удастся проявить больше смелости. Вы будете знать, как выразить свои потребности и расставить границы и сможете добиться уважения, которого вы заслуживаете. Сосредоточьтесь на собственных проектах. Ближе к концу месяца у вас будет шанс запустить совершенно новую и очень успешную карьеру.

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