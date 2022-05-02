Три знака зодиака ждут финансовые потери в мае: в их жизни начнется 'черная полоса'

Май 2022 года будет испытывать на прочность три знака зодиака – жизнь заставит их выйти из привычной зоны комфорта и в полной мере испытать финансовые неприятности. Они могут лишиться без денег, из-за чего придется просить помощи у родных или близких.

По словам астрологов, Овнам, Львам и Весам нужно быть очень бдительными в мае. "Черная полоса", которая начнется в последний месяц весны, сулит им денежные потери.

Овен

Уроженцам этого знака в мае нужно следить за тем, что и кому они говорят. Неверно сказанное слово грозит им конфликтом на работе, что вызовет ухудшение отношений в коллективе и с руководством. Это может иметь очень негативные последствия, в том числе в финансовом плане. В жизни Овнов произойдет непредвиденное событие, которое повлечет за собой денежные расходы – они могут остаться без ничего в самый неподходящий момент. Им лучше не принимать поспешных решений.

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Лев

Львов в мае ждут большие конфликты на работе – все будет идти не так, как планировалось, что спровоцирует финансовые потери. Одна ошибка может им очень дорого стоить, уроженцы знака потеряют крупную сумму денег. Астрологи советуют Львам не полагаться на интуицию, в этом месяце она им не поможет, а действовать, оценив все последствия, иначе "черной полосы" не избежать.

Весы

Весы в мае будут буквально "притягивать" к себе неприятности – одна проблема будет сменяться другой. Уроженцам знака грозят конфликты на работе и проблемы с деньгами. Вполне вероятно, что им придется влезть в долги, рассчитаться с которыми будет очень не просто. Также Весам нужно быть внимательными за рулем – в мае повышен риск попадания в ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака могут остаться без денег в старости. Ошибки молодости будут им очень дорого стоить.

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