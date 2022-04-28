Три знака зодиака ждут большие проблемы в конце апреля: беды будут преследовать их

Последние дни апреля 2022 года станут трудным испытанием для трех знаков зодиака – их будут буквально преследовать неприятности. Им будет не везти в делах, на работе и в личной жизни.

Об этом заявили астрологи издания Santeplusmag. По их словам, причиной неудач станет конфигурация Меркурия в Тельце. Это повышает риск конфликтов, депрессии и проблем в финансовых вопросах.

Близнецы

Уроженцев данного знака ждет сложный период на работе – все будет идти не так, как планировалось. Им придется решать сложные задачи, но это не даст желаемого результата. Они будут чувствовать, что силы покинули их, и могут впасть в депрессию. Астрологи советуют Близнецам отпустить ситуацию и взять паузу – лучше отдохнуть, чтобы взяться за работу с новой силой. Иначе им грозят финансовые потери и конфликты в коллективе и семье.

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Козерог

Козероги в последние дни апреля будут страдать от перепадов настроения, что спровоцирует ссоры с близкими. Уроженцы знака почувствуют, что не могут справиться с проблемами, которые свались на их голову. Это будет касаться как личной жизни, так и работы. Козероги могут поссориться со своей второй половинкой, о чем потом будут жалеть. На работе возможны конфликты с руководством.

Водолей

Водолеи, которые любят заниматься самоанализом, задумаются над вопросом, правильный ли выбор сделали в жизни. Их захлестнут депрессивные мысли – уроженцам знака будет казаться, что все идет не так, им нужно сменить работу и место жительства. Дадут о себе знать и финансовые проблемы, из-за которых могут разгореться конфликты с близкими. Водолеям нужно держать себя в руках.

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