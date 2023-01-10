Три знака зодиака ждут большие финансовые проблемы: это разрушит их планы

Начало 2023 года окажется непростым для трех уроженцев зодиакального круга – они столкнутся с финансовыми проблемами, что станет неприятной новостью на фоне праздников. Причин может быть несколько, но очевидно то, что это разрушит все планы.

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По словам астрологов, финансовые потери будут связаны с ретроградным Меркурием в Козероге до 18 января и Ураном в Тельце. Больше всего пострадают Близнецы, Козероги и Рыбы

Близнецы

Уроженцев этого знака зодиака ждут большие проблемы на работе – Близнецы уже давно потеряли интерес и мотивацию к труду, но раньше им удавалось это скрывать от руководства. Удача отвернется от них, и это повлечет за собой череду проблем. Они могут допустить ошибку с документами, которая будет стоить авторитета. Близнецы потеряют благосклонность руководства и премию, на которую рассчитывали – им придется экономить.

Козерог

Козероги будут в списке главных неудачников января. В жизни уроженцев знака пройдут неожиданные события, которые выбьют их из колеи – Козероги почувствуют себя уставшими и дезориентированными. Однако это может сыграть с ними плохую шутку, уроженцы знака из-за невнимательности рискуют стать жертвами обмана и потерять все деньги, которые копили в течение длительного времени. Это станет для них ударом.

Рыбы

Рыбы известны своей добротой и щедростью, но если они сами готовы всегда прийти на помощь другим, то им так помогать никто не спешит. Уроженцы знака столкнутся с чередой проблем, на решение которых срочно понадобятся деньги – могут возникнут как бытовые проблемы, так и неприятности в дороге, поломка транспорта и т.д. К тому же намечаются и важные события в семейное жизни – Рыб ждет пополнение в семье, на что также понадобятся деньги. Им придется урезать бюджет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака могут остаться без денег в старости. Ошибки молодости обойдутся им очень дорого.

Кроме того, астрологи подсказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.

Также названы пять знаков зодиака, для которых следующие пять лет будут очень счастливыми. Их мечты могут сбыться, а беды останутся позади.