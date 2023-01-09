Три знака зодиака ждет большой успех до конца января: будет много сюрпризов

Период до конца января 2023 года будет очень успешным для трех уроженцев зодиакального круга – они получат шанс изменить свою жизнь в лучшую сторону. Повезет как на работе, так и в личной жизни, сюрпризов окажется достаточно.

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По словам астрологов, в списке счастливчиков Козероги, Водолеи и Близнецы. Их ждет настоящая "белая полоса".

Козерог

Уроженцы этого знака зодиака получат шанс совершить карьерный рывок – дела на работе будут идти отлично, что не останется незамеченным. Руководство позовет Козерогов на разговор и предложит повышение, правда, и ответственности прибавится. Рост доходов откроет перед уроженцами знака новые возможности, уже вскоре они позволят себе крупную покупку, которую давно откладывали из-за нехватки средств.

Водолей

Водолеям тоже очень повезет в этом месяце, что связано с влиянием Венеры. Перемены затронут и личную жизнь – уроженцы знака могут вернуть в свою жизнь бывшего партнера, с которым расстались из-за нелепой ссоры. На работе Водолеи проявят весь свой креатив и умение нестандартно решать проблемы, чем заслужат не только авторитет, но и солидную премию. Все начинания будут очень успешными и принесут прибыль в будущем.

Близнецы

Близнецы смогут решить все проблемы, которые беспокоили их в течение длительного времени. Они отпустят прошлое, где было много трудностей, и начнут жизнь с чистого листа. Уроженцы знака смогут продвинуться по карьерной лестнице благодаря своему умению найти общий язык с кем угодно. Впрочем, это добавит им задач – будут и дальние командировки, и курсы повышения квалификации. Но сумма, заработанная в итоге, однозначно порадует.

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