Три знака зодиака станут значительно сильнее и получат сюрпризы: гороскоп на неделю

В конце недели нас ждет полнолуние с лунным затмением. Нынешний коридор примечателен тем, что сеет определенный хаос в жизни большинства знаков зодиака, ведь им управляет Марс. Но на этот раз событие принесет много хороших событий представителям трех знаков.

Видео дня

Как указывают астрологи, энергия произошедшего станет особенно полезной, если эти знаки поставят своим приоритетом свои личные потребности и эмоциональное благополучие. Откажитесь от того, от чего давно пора избавиться, и вы заодно попрощаетесь с кармическим бременем и токсичными паттернами поведения. А вот более подробный гороскоп для трех счастливчиков.

Рак

Начало недели принесет вам разговор со знающим человеком или самостоятельное прозрение относительно ваших финансов и системы ценностей. Также с самого понедельника внимательно относитесь к происходящему в вашей сфере интимных связей. Лунное затмение зарядит ваш пятый дом любви, страсти и самовыражения, сосредоточенный на сердце. Встретьтесь со своими желаниями, это освободит ваш дух и сильно вдохновит. Думайте творчески. На этой неделе вас окружает атмосфера искусства и страсти, ведущая ваш дух к возрождению.

Дева

Вы чувствуете, будто снова подключились к собственному источнику энергии и ваш дух вибрирует с новой силой. Это хорошее время для глубокого самопознания. То, как вы воспринимаете мир, меняется и происходит это довольно резко. Не бойтесь этого. Отказ от устаревших способов мышления откроет для вас целый новый мир. И в этом мире вы встретите немало духовно родственных вам людей, которые станут для вас своеобразной семьей.

Рыбы

Признание того, где вы когда-то были созависимы или, возможно, слишком усердно искали внешнее одобрение, освобождает вас на этой неделе. Вы наконец-то можете найти смысл жизни внутри себя. Энергия лунного затмения накапливается в течение недели, пока не достигнет пика 5 мая, подарив вам мощный толчок к самовыражению и творчеству. Вы погружаетесь в глубины собственной страсти и первоначальных желаний своего сердца. Венера в соответствующем положении обещает вам много удовольствий в этой сфере. Наслаждайтесь.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие изменения принесет в мае всем знакам ретроградный Плутон.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.