На очереди ретроградный Плутон: какие знаки зодиака в мае ждут разочарования

Прямо с первого дня мая ретроградное движение начнет Плутон. Это явление более редкое, чем ретроград Меркурия, но и менее разрушительное. Планета побуждает все знаки к самоанализу и поиску ошибок. Также на 5 мая выпадает лунное затмение. Впрочем, выход Меркурия из ретрограда 15 числа выровняет ситуацию, после чего начнется новый лунный цикл – время обновления и начала нового этапа в жизни.

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Астрологи рассказали, как это повлияет на каждый отдельный знак зодиака. Узнайте свой прогноз на бурный астрологический май.

Овен

Вы хотите и ожидаете от жизни большего: больше побед, больше друзей, больше любви. Это здорово, но вам необходимо изменить подход к этим изменениям. Нажмите на паузу и подумайте о неподходящих шаблонах поведения. В середине мая можно рассчитывать на начало периода стабильности. Он поможет вам осознать, насколько вы ценны и особенны. Приготовьтесь к нескольким испытаниям в мае. Они помогут вам не сбиться с пути. До конца месяца вы будете на пике. Празднуйте свой успех, но не забывайте о скромности.

Телец

Сейчас самое время взять на себя ответственность, особенно в сфере карьеры и любви. Ключ к этому – правильное общение. К середине месяца вам станет понятнее, куда двигаться дальше, ведь вы сможете наконец-то правильно расставить приоритеты. Но будьте осторожны: вы заметите некоторые привычки, от которых трудно избавиться. Новолуние 19 мая даст вам толчок отпустить лишнее и ослабить контроль. Вас может ожидать несколько неприятных ситуаций дома. Будьте готовы высказать свое мнение на этот счет, сохраняя при этом спокойствие.

Близнецы

Ваша нынешняя система убеждений не дает вам вдохновения и вы спрашиваете себя, подходит ли она вам? Вы ищете что-то вдохновляющее и увлекательное, что будет держать вас на плаву. Это может включать радикальное изменение вашей обычной рутины. Но не бойтесь этого, вы готовы принять вызов, если это принесет вам духовную свободу. Воспитывайте свои чувства и становитесь лучшей версией себя. Это может внезапно принести вам дополнительные материальные выгоды. С течением мая мы можете почувствовать, что готовы избавиться от лишних привычек, блокирующих ваш успех. Знайте – Вселенная на вашей стороне и вы сможете выбросить из своей жизни все ненужное.

Рак

Темой месяца вам станут отношения. В прошлом вы пережили много боли и сейчас хотите от нее исцелиться. Эта боль сдерживала вас от движения вперед, ведь вы боялись обжечься снова. Но в мае в ваш знак войдет Венера и вы будете готовы впустить свет в свою жизнь. Конечно, могут случиться моменты, когда вы снова захотите закрыться в своей раковине, но помните о своих целях и желаниях, что вы достойны всего, чего хотите. Не разрешайте этим моментам демотивировать вас. позвольте себе небольшую паузу и двигайтесь вперед.

Лев

Вы известны своим уникальным и необычным подходом к любви и отношениям. В мае вы начнете понимать, почему вы делаете то, что делаете в сфере романтики, и, возможно, Вселенная подтолкнет вас к чему-нибудь новому. Когда Меркурий выйдет из ретрограда, вы захотите продвинуться вперед и добиться успеха в карьере или статусе. Но не торопитесь, убедитесь, что вы находитесь в гармонии с собой, прежде чем делать решительные шаги. В отношениях убедитесь, что ваша страсть не перерастает в напористость. Будьте осторожны с тем, как вы относитесь к людям в этом месяце, иначе рискуете разрушить то, что еще не построили.

Дева

Вы знаете, что вам давно нужны изменения, но принять нужные меры вам было трудно. В мае придет время поверить в себя. Помните, что у вас есть силы, чтобы выполнить все, что вы задумали. Начните движение к уверенности прямо сейчас и в середине месяца вы почувствуете первые результаты – вы разовьете новый, более позитивный взгляд на жизнь. Постарайтесь не изнурять себя и делайте паузы, чтобы восстановить силы и откорректировать свою стратегию. Не забывайте наслаждаться уже имеющимися достижениями и чтите свои успехи.

Весы

В последнее время в вашей личной жизни случился застой. Весы, находящиеся в отношениях, начали испытывать скуку, а свободные представители знака – одиночество. Вам мешает страх собственной эмоциональной уязвимости, именно он делает вас более сдержанными, чем нужно. Отбросьте этот страх. Если ваша интуиция приказывает вам доверять избранному вами человеку, наберитесь смелости и откройтесь. В результате могут происходить удивительные вещи. Даже если вам кажется, что все происходит слишком быстро, не пугайтесь. Посоветуйтесь с мудрыми людьми, прислушивайтесь к своему внутреннему голосу и смело прыгайте в неизвестное. Если вы не сделаете ничего, то ничего и не изменится – с вами останутся скука и одиночество.

Скорпион

Вы чувствуете, что стали более эмоционально зрелым человеком. Воспользуйтесь лунным затмением, чтобы исключить все, что мешает вам иметь гармонию и любовь в своей жизни. Начните психотерапию или прочтите нужную вам книгу о самопомощи. В конце концов, просто поговорите с кем-то мудрым. Ближе к середине месяца вы почувствуете тягу к общению. Ощущение головокружения и нетерпения у вас могут вызвать связь с любимым человеком, близким другом или потенциальным партнером. Не торопитесь бросаться в отношения с головой. Будьте открыты, но проявляйте сдержанность. Вы зашли так далеко, и любовь, которую вы ищете, найдет вас довольно скоро. Просто потерпите.

Стрелец

В последнее время вы много размышляли о силе слов – своих и чужих, а также о привычках, которые вы хотите отпустить ради дальнейшего роста. Осознание может быть горькой таблеткой, но оно необходимо процессу роста. Дайте себе время, чтобы принять выводы, к которым вы пришли. Практикуйте положительное мышление и произносите аффирмации. Сделайте это частью своей повседневной жизни. Они помогут вам не сойти с пути к переменам и не сдаться досрочно. И обязательно держитесь рядом с кем-то, с кем можете обсудить все свои мысли и идеи. Они могут немного бросить вызов вашему образу мышления. Подискутируйте, так рождается истина.

Козерог

Вы всегда руководствовались логикой – это ваша суперсила, она диктовала вам даже мечты и стремления. Но вы больше не чувствуете свою связь с этими целями. Вероятно, вы переживаете из-за утраты смыслов. Если вам сложно отпустить ситуацию, поговорите с кем-то, кому вы доверяете, о своих чувствах и составьте новый план игры. Один из вопросов, которые стоит обсудить – почему вы так устали от своих прошлых устремлений. На самом деле приоритеты время от времени меняются, и это нормально. Поэтому в мае просто сосредоточьтесь на том, что доставляет вам радость. Именно это вдохновит вас на следующий шаг. Ближе к концу месяца вы наконец-то поймете, что слишком долго пренебрегали развлечениями и творчеством.

Водолей

В настоящее время вы думаете о том, как вы выросли как личность, а также о том, что могло способствовать этому росту. Скорее всего, это связано с вашей репутацией, статусом и карьерой и с тем, как вы хотите это изменить. Рост – это невероятный процесс, но важно не выгореть эмоционально. Обратитесь за свежими силами к своей семье, к собственным корням. Выясните, почему вы делаете то, что делаете. Это может привести к лучшему пониманию того, как двигаться дальше. Если вы не пожалеете на это сил, уже к концу месяца будете гордиться достигнутым прогрессом. Некоторым людям может показаться неудобным то, как вы изменились. Что ж, это их проблемы. Продолжайте самовыражаться и занимайтесь любимым делом и у вас появятся единомышленники.

Рыбы

Вы хотите лучше понять себя и мир и замечаете, что некоторые из ваших жизненных установок и убеждений больше не соответствуют тому, кем вы являетесь сейчас. Это понимание может быть неприятным, поэтому обязательно уделите время заботе о себе – займитесь тем, что вам нравится. И постарайтесь искать ответы не у кого-то другого, а в себе. Звучит красиво, но реализация нового подхода может показаться вам сложной. Просто проявите терпение и вы справитесь. Ведите дневник своих чувств, он поможет вам пройти через сложный период.

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