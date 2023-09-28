Три знака зодиака рискнут всем и признаются в любви: гороскоп на 28 сентября

Новый день приносит новые силы, и сегодняшний – не исключение. Однако он проходит под знаком оппозиции Луны и Меркурия, что несколько усложнит общение, в том числе романтическое. Хотя это достаточно вдохновляющее сочетание. Но оно также вызывает сомнения в том, как будут восприняты наши слова. Тем не менее представители трех знаков зодиака найдут в себе силы, открыть свои чувства.

Они ощутят в себе достаточно смелости и даже не будут переживать из-за потенциального беспорядка, который может внести признание в их жизнь. Астрологи рассказали, кому именно представится сегодня шанс на счастье, которым грех будет не воспользоваться.

Близнецы

Вы всегда считали, что честность – лучшая политика. Да, в прошлом это привело к тому, что вы высказывали некоторые непопулярные идеи, но отступать от них вы до сих пор не намерены. Вы склонны держаться пути, выбранного для себя самостоятельно. И сейчас, когда вы чувствуете влюбленность в человека из своего круга общения, все, что вас беспокоит, это вопрос удачного момента, когда этого человека можно будет пригласить на свидание.

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Сегодня у вас может возникнуть ощущение "сейчас или никогда". Это придаст вам уверенности и вы воспользуетесь моментом. Отбросьте осторожность и просто скажите о своих чувствах. Да, успех не гарантирован, но ваш уровень внутренней готовности неизвестно когда снова будет столь же высоким.

Скорпион

Вы долго носили в себе свои чувства. Вас удручает мысль, что они могут быть не взаимными. Особые опасения вызывает то, что вы не слишком глубоко знаете объект своей влюбленности. И именно оппозиция Луны и Меркурия породит в вас большой интерес к этому человеку. Вам захочется завязать с ним знакомство и вы будете готовы ради этого переступить через собственную осторожность.

Вам хватит смелости, чтобы передать свое любовное послание. Вы готовы, что ваш объект страсти может быть шокирован откровенностью, но вам так хочется продемонстрировать все, что вы скрывали в себе, что последствия не слишком вас пугают. По крайней мере, вы будете знать, что сделали все, что могли, и приложили усилия.

Козерог

Во время транзита Луны в оппозиции к Меркурию вы чувствуете, что обязаны узнать, в курсе ли объект вашей влюбленности хотя бы о вашем существовании. Вы ходите рядом с этим человеком, но до сих пор не решались приблизиться. Особенно так, чтобы привлечь внимание как романтический партнер. Сегодня Вселенная дает вам необходимый толчок.

Этот транзит раскрывает ваши навыки обращать все в нужные слова, поэтому вы можете быть уверены, что не будете выглядеть нелепо и казаться безрассудным человеком. Напротив, ваш порыв будет выглядеть романтично. Приведет ли это к чему-нибудь серьезному, неизвестно, но вы можете быть уверены, что донесете свое послание и вас услышат. Что всегда хорошо само по себе.

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