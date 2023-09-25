Кому потребуется поддержка друзей, а кто достигнет прогресса: недельный гороскоп на картах Таро

Общая карта этой недели для всех знаков зодиака – двойка кубков. Это означает, что нужно уделить время своему партнеру, отношениям с семьей и друзьями.

Приложите усилия, чтобы укрепить связи с важными людьми, это принесет вам пользу в будущем. Астрологи составили гороскоп Таро, который поможет во всем разобраться.

Овен

Пятерка пентаклей – это ваша карта на этой неделе. Она символизирует трудный период, который вы пережили. Погоня за деньгами может негативно отразиться на вашем эмоциональном и духовном состоянии. Позовите на помощь друзей и семью.

Телец

Видео дня

Восьмерка жезлов символизирует энергию и движение вперед, поэтому это удачное время, чтобы выполнить все задания и добиться хороших результатов. На этой неделе вас могут отвлекать многие факторы, но сосредоточьтесь на одной цели и используйте все возможности, чтобы добиться желаемого.

Близнецы

Ваша карта на этой неделе – 7 пентаклей, поэтому не сдавайтесь, а двигайтесь вперед. Нельзя добиться всего за короткий период времени. Если вы работали над важным проектом и не получили ожидаемого результата, то не огорчайтесь, все еще впереди. Скоро ваше терпение и труд окупятся.

Рак

На этой неделе карта 8 кубков призывает вас отказаться от токсичных отношений в вашей жизни. Этот разрыв будет болезненным, потому что вы посвятили ему много сил и времени. Но этот шаг необходим, чтобы двигаться вперед. Примите реальность такой, какая она есть.

Лев

Львы смогут отпустить на этой неделе то, что так долго их сдерживало. 6 мечей напоминает вам, что это будет тяжело, но иногда нет другого выбора, как уйти. Пора отпустить это раз и навсегда.

Дева

Тройка пентаклей показывает, что вы на правильном пути. Если вы работаете над чем-то новым, используйте все свои навыки и умения, чтобы воплотить это в жизнь. Не бойтесь обращаться за помощью к другим.

Весы

Пора отдохнуть от ежедневной рутины. Карта отшельника показывает, что нужно оставить дела и подумать о жизни. Наполнитесь новыми силами и впечатлениями. Не истощайте свой организм.

Скорпион

Рыцарь кубков – это карта, которая символизирует прибытие чего-нибудь полезного и хорошего. Будьте открыты к новым возможностям, но будьте осторожны и внимательны, чтобы не попасть на препятствия. Оцените свои силы и двигайтесь вперед.

Стрелец

Если вы ожидали знака, чтобы начать что-то новое или воплотить идею в жизнь, принц мечей символизирует начинания и успех. Главное, чтобы вы смогли справиться со своими эмоциями и удержать все возможности. Будут препятствия, но не позволяйте им себя останавливать.

Козерог

Карта правителя указывает, что вам нужно взять власть под собственный контроль. Опирайтесь на свой жизненный опыт, мудрость и разум. Вы можете использовать это, чтобы помочь другим, потому что к вам на этой неделе могут обратиться за помощью.

Водолей

Три меча показывают ваши страдания или обиду. Возможно, вас предали или вы чувствуете сильную душевную боль. Проявите упорство и контролируйте собственные эмоции, чтобы двигаться вперед. Оставайтесь сильными, все наладится.

Рыбы

Рыбам может показаться, что на этой неделе они попали в конфликт. 5 жезлов показывает, что вы пытаетесь достичь определенной цели, но постоянно сталкиваетесь с препятствиями, мешающими вашему прогрессу. Вы чувствуете, что вам трудно работать с конкретным человеком, но наберитесь терпения и двигайтесь к своей цели.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп на сезон Весов для всех знаков, где рассказывал, кого ждут судьбоносные шансы и трудные решения.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.