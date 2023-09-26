Три знака зодиака поймут, что их отношениям пришел конец: гороскоп на 26 сентября

Прямо сегодня, 26 сентября, влияние соединения Луны с Сатурном – транзита, который имеет тенденцию обострять ситуацию в отношениях между людьми – может привести к большому количеству разрывов романтических отношений. Во время этого небесного события мы узнаем, действительно ли хотим продолжать отношения со своим партнером или просто обманываем себя.

Для представителей трех знаков вариант "обманываем себя" будет более очевидным, чем для других. И им астрологи советуют не противиться порыву.

Лев

Вы можете поймать себя на том, что у вас не выходит из головы мысль, что пора закончить текущие отношения. И это может начать действовать вам на нервы. Возможно, вы потратили много времени, пытаясь узнать больше о человеке рядом, однако во время транзита Луны в сочетании с Сатурном вы поймете, что зашли в тупик.

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Вы старались и сделали все возможное, но вас начинает утомлять чувство, что вы плывете против течения. Ваша пара просто не складывается, вы не подходите друг другу. Поэтому, если вы думали, не пора ли вам разорвать эти обременительные отношения, просто сделайте это прямо сейчас.

Весы

Вы уже знаете, что хотите разойтись с человеком, с которым находится рядом, но вам не хочется быть тем, кто возьмет инициативу на себя. Поэтому вы действуете пассивно-агрессивно, пытаясь оттолкнуть партнера и заставить его принять неприятное решение. Это не очень мило с вашей стороны, потому что вы разбиваете сердце человеку, который просто не понимает, что происходит.

Примите тот факт, что глубоко в душе вы уже разорвали эти отношения, хотя и оставались рядом с человеком, стараясь притворяться, что все хорошо. Если мысль назрела, пора перейти от планов к действиям. Так будет лучше для всех.

Козерог

Вы можете чувствовать, что отношения, в которых вы находитесь, душат вас. Вы словно утопаете в болоте и не рискуете из него выбраться. Соединение Луны с Сатурном должно дать вам отвагу наконец-то сделать решительный шаг. Вы провели вместе слишком много времени, эти отношения больше не могут дать вам обоим ничего.

Кстати, ваш партнер тоже уже не особенно заинтересован в продолжении этой истории. Поэтому единственное, что вам остается, это найти правильную форму сообщения о том, что дальше вы будете двигаться по жизни отдельно. Да, вы все еще можете сомневаться, ведь впереди неопределенность, но действуйте в соответствии с тем, что велит вам делать ваше сердце.

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