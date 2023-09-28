Три знака зодиака окажутся между молотом и наковальней: гороскоп на 28 сентября

Луна, находящаяся сегодня в оппозиции к Меркурию, создаст представителям всех знаков зодиака несколько проблем. Одна из них – это мрачное настроение, а другая – нежелание сообщать другим о нем. Мы не хотим чувствовать себя плохо, но и не знаем, как этого избавиться. И представителям трех знаков будет тяжелее всего в такой непростой день.

Они будут сомневаться в том, что говорят и отказываться от собственных слов. Будут нуждаться в помощи, но не будут знать, как ее попросить. Ситуация для них будет как между молотом и наковальней. Астрологи назвали тройку тех, кому сегодня нужно больше обращать внимание на свое внутреннее состояние и манеру общения.

Лев

Оппозиция Луны и Меркурия скажется на вас так, что вы не сможете собраться с силами, чтобы выразить то, что вам отчаянно нужно сказать. Между тем ваши ресурсы быстро иссякают и вам нужно оперативнее принимать решения относительно новых возможностей. А вас одолевают сомнения. А шанс убегает из ваших рук.

Видео дня

Сегодня вы будете очень переживать, чтобы не сказать что-нибудь лишнее. И это будет беспокоить вас настолько, что вам будет трудно собраться с мыслями. Постарайтесь взять себя под контроль. Да, сегодня будет тяжело, но этот период скоро пройдет.

Дева

Сегодня вам на нервы будет действовать незавершенное дело, с которым вы надеялись до этого времени расстаться. Подвести может и здоровье. Вам будет казаться, что все валится из рук и идет не так, как вы того хотели. Подумайте, может такая горячка – следствие вашего же поспешного решения в прошлом. У вас есть несколько недель, чтобы исправить ситуацию. Признайте свою ошибку и начните работать над ней.

Вам будет мешать отсутствие терпения и чувство постоянной раздражительности. Не бойтесь этого – это влияние оппозиции Луны к Меркурию, что подталкивает к постоянным размышлениям. Вы сможете подняться над ситуацией. И сделайте это раньше, чем вам кажется сейчас.

Весы

Вам нравится, когда все идет по вашему плану, но сегодня очевидно не такой день. И вам трудно понять это логично. Однако в этом и состоит природа оппозиции Луны и Меркурия. Все, что вчера казалось четко выстроенной последовательностью действий, сегодня летит кувырком, а внутри вас растут сомнения и беспокойство.

Да, это неестественное и необычное для вас состояние. Обычно вы достаточно спокойны и легко относитесь к себе. Вы любите себя и даете себе пространство изменить точку зрения или план действий. Но сегодня вы почему-то не можете овладеть собой. Вы чувствуете гнев, когда должны испытывать радость, и это именно то, что происходит с вами во время нынешнего транзита. Примите это и постарайтесь не горячиться.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как повлияет полнолуние 29 сентября на все знаки зодиака.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.