Полнолуние в Овне изменит жизнь многих знаков зодиака: чего ждать под конец сентября

Сентябрьское полнолуние называют Урожайной Луной. В этом году событие состоится 29 сентября в знаке Овна. В целом это вместе с прямым движением Меркурия и Венеры будет означать призыв на мгновение отступить от танца романтики и погрузиться в свои уникальные начинания. Полнолуние станет прекрасной возможностью привести в соответствие наши индивидуальные страсти и мотивации, независимо от внешних воздействий.

Как это сделать представителям разных знаков зодиака, рассказали астрологи. Узнайте свой прогноз дальше.

Овен

Небесный свет проливается на вас во время полнолуния в Овне. Ваши желания и личные устремления выйдут на первый план. Ваше внимание будет переключено с отношений на личные поиски. Проекты, над которыми вы давно размышляли, нуждаются в вашей преданности и сосредоточенности. Воспользуйтесь этим космическим моментом, чтобы насладиться своей сущностью: преследовать свои индивидуальные цели с энтузиазмом и энергией.

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Телец

Полнолуние побуждает вас сделать паузу и побыть в одиночестве. Хотя социальные взаимодействия приносят вам немало радости, время от времени все же нужно концентрироваться исключительно на себе, чтобы лучше понять собственные цели. Независимо от того, хотите ли вы изменить ритм своей жизни или избавиться от старой вредной привычки, лунные энергии на этот раз будут вашими союзниками. Вы получите заряд сил для победы.

Близнецы

Ваши усилия по укреплению дружбы и сотрудничества дадут жизнь прекрасным проектам или бизнесам. Вы знаете, как проявлять инициативу в своем кругу, но пора ступить на неизведанную территорию, подняться на большую высоту и получить более широкое признание. Вдохновляйте людей своим примером. Станьте ядром процессов, драйвером движений, настоящим лидером – это именно то, чего ждут от вас.

Рак

Ваш взгляд будет обращен на сферу карьеры и профессиональных устремлений. Вы можете отправляться в этот путь со всей решительностью и добиваться лидерских позиций. Ваша способность вести за собой с поддержкой и состраданием необходима людям. К тому же вы сейчас полны энергии для разного рода свершений. А ваше активное участие в любых начинаниях будет заметным.

Лев

Полнолуние будет побуждать вас отправиться на неизведанные территории. При этом вы можете смело начинать этот путь в одиночестве – это позволит лучше сосредоточиться на исследовании мира и получении новых знаний. Высказывайте свои мысли вслух и обменивайтесь ими с другими – так вы придете к глубоким выводам. Освободитесь от обычного и примите новое.

Дева

Вам пора восстановить независимость во многих сферах жизни. Даже когда вы объединяете усилия, ресурсы или энергии с другими людьми, не забывайте оставаться самостоятельной единицей. Возможно, вы собираетесь самостоятельно погасить долги или протянуть руку помощи тому, кто в этом нуждается. В любом случае, размышления о вашем личном вкладе в ваши дела и вклад окружающих окажется в центре внимания.

Весы

Ваши романтические отношения стали несколько сложными, и вам нужно вывести их на первый план, чтобы укрепить свое партнерство. При этом не обойтись без сохранения вашей уникальной индивидуальности. Вам не добиться гармонии, если вы будете растворяться в партнере. Побудьте в одиночестве, послушайте свое сердце – это искусство, которым вам предстоит овладеть, чтобы улучшить общение с другими.

Скорпион

Вам давно пора сменить старый подход к привычным задачам. Ваше движение вперед слишком замедлилось из-за постоянной рутины, тогда как для прорыва вам нужна свежая энергия. Ее можно найти в изменении взгляда на привычное и внесении свежих практик в устоявшееся. И не забывайте после плодотворного труда хорошо отдыхать, чтобы восстановить силы для будущих поисков.

Стрелец

Вы стремитесь к творчеству, вам хочется радости и независимости в том, чем вы занимаетесь. Для вас жизненно важно находить моменты для отдельных приключений. Подумайте, что вы хотите сотворить, погрузитесь в глубины своей души, и вы увидите там настоящие сокровища, найдете источник вдохновения. Одиночество не синоним изоляции; для вас это золотой ключ к открытию гармоничной мелодии вашего естества.

Козерог

Вам захочется взять свою жизнь под свой полный контроль и, возможно, начать жить отдельно от других. Но не забывайте о семейных делах, которые сейчас нуждаются в вашем лидерстве. Если вам хочется независимости, поработайте над этим, но не торопитесь делать резкие шаги в карьере. Склонность к поспешным действиям здесь может принести негативные последствия, так что действуйте осторожно и продумывайте каждый шаг.

Водолей

Пора продемонстрировать ваш интеллект. Участвуйте в оживленных диалогах или погружайтесь в новые образовательные проекты, обменивайтесь мнениями и спорьте, чтобы найти истину. Однако среди умственного вихря будьте осторожны в своих высказываниях – неосторожные слова могут стоить вам важных отношений. Вдумчивый выбор слов имеет ключевое значение для поддержания гармонии и ясности в общении.

Рыбы

Обратите внимание на финансы – вам необходимо пересмотреть структуру собственных расходов. Возможно, вы относились к деньгам слишком импульсивно в последнее время. В то время как вам сейчас важно сохранять строгий контроль над своими финансовыми делами. Во время полнолуния хорошо подумайте над тем, как и куда вкладывать свои ресурсы. Удачные решения приведут к гармонии и балансу в разных сферах вашей жизни.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что принесет неделя полнолуния всем знакам зодиака.

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