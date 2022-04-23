Три знака зодиака находятся под защитой высших сил: ангелы-хранители отводят от них беду

Некоторым людям буквально чудом удается избежать неприятностей – они выходят без потерь из трудных ситуаций и всегда чувствуют, что находятся под невидимой защитой. Им легко удается достичь успеха в жизни, ведь удача их не покидает.

Об этом заявили астрологи издания Santeplusmag. По их словам, три знака зодиака находятся под сильной защитой небесных покровителей – ангелы-хранители отводят от них беду.

Дева

Уроженцы этого знака, которые отличаются особым перфекционизмом, всегда добиваются в жизни того, чего хотят. И это вовсе не случайность: дело в том, что их охраняют ангелы, которые указывают им путь и оберегают от всяческих бед. Девам везет в карьере, личной жизни и финансовых вопросах. То, что они считают интуицией, является "подсказками" свыше.

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Стрелец

Рожденные под этим знаком настоящие оптимисты, они не боятся никаких задач, ведь уверены, что им все под силу. Небесная защита отводит от Стрельцов беду и позволяет избежать множества неприятностей. На пути уроженцев данного знака часто случайно появляются люди, которые подсказывают им правильные решения. Судьба благосклонна к Стрельцам, и это сулит им большой успех.

Близнецы

Уроженцы этого знака очень коммуникабельны и легко достигают высот в жизни. Они часто рискуют, но благодаря своим ангелам-хранителям оказываются в выигрышном положении. Близнецы получают подсказки от судьбы, которые позволяют им принимать правильные решения. Хотя сами уроженцы знака являются отличными манипуляторами, они точно распознают ложь других.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.

Также названы пять знаков зодиака, для которых следующие пять лет будут очень счастливым временем. Их мечты могут сбыться, а беды останутся позади.