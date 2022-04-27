Три знака зодиака 'излучают' негативную энергетику: люди рядом с ними чувствуют себя плохо

Некоторые люди буквально "излучают" негатив – они постоянно рассказывают другим о своих проблемах и отбирают силы у окружающих. Общаться с ними может быть сложно, но еще труднее тем, кто с ними живет.

Об этом заявили астрологи издания Biba Magazine. По их словам, "токсичность" уроженцев данных знаков обусловлена влиянием звезд.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Уроженцы этого знака – отличные манипуляторы, которые используют других в своих интересах. Они достаточно холодны в отношениях со своей второй половинкой, из-за чего буквально могут изводить ее упреками. На работе они постоянно жалуются, что в их неудачах виноват кто-то другой, а свою неуверенность пытаются скрыть за маской жестокости.

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Лев (23 июля – 22 августа)

Львы очень тщеславны, больше всего в жизни они хотят добиться признания и финансового благополучия, ради этого готовы пойти по головам. Уроженцы знака легко забывают о людях, которые больше им не интересны, и часто портят отношения с родными из-за мелочей. Львов называют "токсичными" из-за большого эгоизма – они не умеют заботиться о других.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Уроженцы этого знака очень двуличны – они легко скрывают свои истинные чувства, чтобы добиться желаемых целей. Рыбы часто унижают других, даже на публике, чтобы казаться на их фоне лучшими. Рожденным под этим знаком трудно найти друзей и завести романтические отношения, ведь они буквально излучают негативную энергетику.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака могут остаться без денег в старости. Ошибки молодости будут им очень дорого стоить.

Кроме того, астрологи рассказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.

Также названы пять знаков зодиака, для которых следующие пять лет будут очень счастливым временем. Их мечты могут сбыться, а беды останутся позади.