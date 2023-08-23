Три знака ждут трудности в отношениях: кому в сентябре светят ссоры

Иногда эмоции берут верх – и, казалось бы, незыблемая семейная гармония дает трещину. Начинаются ссоры, звучат претензии, возникают недоразумения, а иногда ситуация доходит даже до критического предела.

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Астрологи говорят, что в сентябре некоторые знаки особенно сильно ощутят влияние ретроградного Меркурия. Разногласия и конфликты неизбежны в жизни, однако важно вовремя понять, насколько ценны для вас отношения и что вы готовы сделать, чтобы предотвратить споры.

Дева

Вам кажется, что вы предприняли все меры, чтобы сохранить отношения – и все зря. Вы чувствуете себя разбитыми и истощенными. Возможно, партнерство не оправдало ваших надежд, и вы всерьез задумываетесь над тем, чтобы снова стать сильной и независимой личностью.

Не следует принимать импульсивные решения. Возможно, вас сдерживает только страх перед неизвестным, или же вы боитесь себе признаться, насколько сильны ваши чувства к партнеру и как вы боитесь его потерять.

В течение этого месяца ваше эмоциональное состояние будет очень нестабильно. Будьте готовы к тяжелой ситуации и эмоциональным качелям. Отпустите прошлое и позвольте себе просто плыть по течению.

Водолей

Что-то в ваших романтических отношениях пошло не так. Вам сложно справиться с некоторыми моментами и ежедневной рутиной.

Вполне возможно, что вам нужно сделать перерыв и переориентировать внимание. Подумайте о том, что действительно важно для вас и уделите время своим интересам и потребностям.

Советы родных и друзей могут оказать существенное влияние на ваше счастье. Однако, прежде чем начать что-то новое, вы должны убедиться, что вы полностью уверены в своем решении. Вам следует сосредоточиться на некоторых проблемах в отношениях и поработать над усовершенствованием своей личности.

Козерог

Сентябрь станет поворотным месяцем. Придется осветить некоторые глубинные проблемы. У вас с партнером много разногласий, но вы постоянно пытаетесь избегать важных разговоров. Так нельзя. Умалчивание не решит проблему.

Вас ждет тяжелый период. Но до конца месяца у вас будет четкое представление о том, достаточно ли ваши отношения прочны, чтобы выдержать все жизненные проблемы. Вполне возможно, что именно сейчас пришло время перемен. Вы можете сделать шаг для поиска долгосрочных решений.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что для представителей некоторых знаков зодиака ретроград с 23 августа по 15 сентября будет особенно разрушительным.

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