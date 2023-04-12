Три знака ждут проблемы в отношениях: кому не повезет в ближайшие дни

Трех знаков зодиака ждет сложная неделя. Период с 10 по 16 апреля будет наполнен эмоциональными качелями и внезапными трудностями. Но не все так плохо, как может показаться на первый взгляд, ведь впереди – путь исцеления и восстановления.

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По словам астрологов, 12 апреля Венера, завершив путешествие через чувственного Тельца, вошла в знак Близнецов. Кроме того, Венера сделает свой первый тригон с Плутоном, который является ведущей силой для изменений и трансформаций.

Телец

В начале недели вы можете обнаружить, что будете больше заняты финансовыми вопросами, особенно когда Венера войдет в Близнецы и ваш второй дом комфорта, безопасности и системы ценностей. Это благоприятное время для развития карьеры и повышения на работе.

Но Плутон также руководит вашим сектором отношений, так что в личной жизни возможны проблемы. У вас могут появиться секреты, которые вы захотите скрыть от партнера.

Дева

В личной жизни будут проблемы и недоразумения. Астрологи предсказывают решение вопросов общего имущества и интимных отношений. Вы будете ощущать напряженность и неуверенность в завтрашнем дне. Возможны затяжные конфликты.

Неожиданная проверка на выносливость обязательно произойдет, особенно когда речь идет о ваших профессиональных обменах и должной осмотрительности. Квадрат Венеры к Сатурну 14 апреля также может повлиять на ваше профессиональное сотрудничество.

Козерог

Примиритесь со своим прошлым и расширьте свои личные горизонты. Наступил период исцеления и переосмысления. Вы стремитесь к стабильности и безопасности, но пока не все идет по вашим планам. Звезды прочат отсутствие взаимопонимания в семейных делах. Следует быть внимательнее к потребностям партнера.

Вам захочется создать надежный фундамент и уютную гавань, где можно будет укрыться от всех проблем.

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