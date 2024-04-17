Три знака ждут проблемы на работе: кому не повезет до конца апреля

Кажется, что коридор затмений позади и ретроградный Меркурий близится к завершению, а значит, все должно постепенно налаживаться. Но не для всех знаков зодиака.

Астрологи назвали троицу, которую будут преследовать разного рода сложности. Ненужные конфликты, сплетни и нарушенные обязательства будут сыпаться на них без конца. В первую очередь, пострадает рабочая сфера. Читайте дальше, чтобы узнать, не оказался ли ваш знак в этом списке и что делать, чтобы облегчить для себя сложный период.

Овен

Во второй половине апреля ваши энергичность и желание действовать вызовут многочисленные дискуссии на работе. Ваши предложения будут встречать сопротивление, а воплощение идей будет идти со значительными препятствиями. Поддержки ищите у коллег, с которыми у вас самые близкие отношения. Именно они помогут вам взять под контроль ваш взрывной темперамент. А это вам очень пригодится, ведь конфликты на работе будут возникать ежедневно.

Кроме того, вам придется столкнуться с несправедливой оценкой своей профессиональной деятельности. Чтобы справиться с этим и не потерять мотивацию к работе, уделяйте больше времени себе и старайтесь смотреть на все с расстояния. Возможно, настало время сменить работу? Особенно, если ваши усилия не оценены по достоинству.

Дева

В ближайшие несколько недель не будут для вас полны оптимизма. Ваш перфекционизм начнет сводить с ума коллег. Старайтесь вдобавок не сваливать дополнительные обязанности на своих подчиненных, если вы занимаете руководящую позицию. Это приведет к тому, что кто-то наконец скажет: "хватит". Вы рискуете потерять ценного работника.

Смиритесь с тем, что этот месяц вы вряд ли закончите успешно. Чтобы смягчить последствия, постарайтесь держать под контролем собственное самомнение и не провоцировать конфликты. Сохраняйте дистанцию и не поддавайтесь эмоциям. Во второй половине апреля самоконтроль будет как никогда важен для вас.

Скорпион

Конфликт за конфликтом, проблема за проблемой, сплетня за сплетней – вот так будет выглядеть для вас вторая половина апреля. Используйте этот сложный период, чтобы извлечь урок: не стоит так сильно беспокоиться о некоторых вещах. Если у вас возникнет желание примирить стороны какого-либо конфликта, обязательно задумайтесь, не произошла ли конфликтная ситуация по вашей вине. Это идеальный момент, чтобы осознать, что иногда наши усилия не оценивают должным образом, а благие намерения могут обернуться против нас. Вдобавок вы можете столкнуться с не очень приятными слухами о себе.

Чтобы пережить сложные недели без серьезных потерь для самооценки и колебаний настроения, уделите больше времени своим увлечениям. Встречайтесь чаще с родными и друзьями. Возможно даже запланируйте небольшой отпуск. Отключитесь от работы и позвольте себе отгородиться от ситуации приятными занятиями или впечатлениями.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие знаки зодиака в ближайшее время ждет серьезная трансформация.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.