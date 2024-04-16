Очень важное время: четыре знака зодиака скоро ощутят серьезную трансформацию

18-летний астрологический цикл подошел к завершению, а кульминацией стал сезон затмений. Лунное затмение в Весах и солнечное – в знаке Овна словно открыли портал к важным изменениям. Наступил период судьбоносных решений, предложений и переездов.

По словам астрологов, коридор затемнений подчеркнул темы самоидентичности и личного фокуса. Там, где лунный свет побуждал к примирению и дипломатической позиции, солнечное событие в упорном Овне поощряло открывать новые горизонты и ставить смелые цели. После перехода в сезон Тельцов произойдет ощутимый сдвиг к стабилизации. Предстоящий период после ретроградного Меркурия обещает заземление.

Овен

Исходя из трансформационного периода, отмеченного недавними затмениями, вы испытываете жажду приключений. Май будет особенно благоприятен для открытий и путешествий.

Вы находитесь в синхроне с жизненными ритмами, полностью усваивая уроки, полученные во время затмений. Эта фаза обогащает, повышает вашу способность мечтать и верить в свои возможности. Предстоящий сезон Тельцов обеспечивает прочную основу для реализации планов. Это время благоприятно для личного развития и начала новых отношений.

Близнецы

Поскольку мы приближаемся к предполагаемому вхождению Юпитера в ваш знак, готовьтесь к яркому периоду, наполненному волнениями и открытиями. Этот астрологический транзит предвещает множество благоприятных возможностей. Планетарное выравнивание направлено не на ограничение вашей силы, а на усиление лучших врожденных черт: устойчивости и умения видеть во всем позитив.

Настало ключевое время, поскольку вы готовы усвоить новые идеи и уроки, интегрируя их в свое постоянное личное развитие. Вы стоите на пороге глубочайшей трансформации.

Дева

Наступил период глубокого исцеления. Это ключевое время для принятия важных решений. Придется снова столкнуться с проблемами, которых вы раньше избегали. Вы встали на путь личного обновления и роста.

Когда Юпитер готовится войти в Близнецы, его присутствие заряжает вас энергией и мотивацией. Ваше стремление к успеху и признанию будет снова побуждать к реализации амбиций с новой силой. Кроме того, когда Венера перейдет в Тельца в мае, ожидайте оживления ваших социальных взаимодействий и отношений.

Весы

Недавний сезон затемнений, вероятно, вызвал определенные потрясения в вашей жизни, но теперь вы снова найдете сопротивление. Вы почувствуете, что вас тянет к новым впечатлениям, вы хотите исследовать новые аспекты жизни. Это лучшее время для расширения кругозора.

Сезон Тельца принесет облегчение и стабильность. Волна безудержной энергии побуждает вас избавиться от прошлых ограничений и больше полагаться на свою интуицию. Важно принимать четкие, обоснованные решения, особенно по делам любви. Вероятно, вы встретите кого-то очень особенного. Этот человек будет иметь ценности, перекликающиеся с вашим мировоззрением. Вы будете делить общие стремления и будете готовы вместе двигаться в одном направлении.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кому придется столкнуться с трудностями в отношениях.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.