Три знака ждут очень тяжелые дни: гороскоп до конца недели

На этой неделе в небесном театре проходит целый спектр транзитов планет, что приносит представителям всех знаков одновременно тяжелые и замечательные события. Любовь будет возмущать эмоции и подсовывать не тех людей и неправильные мечты, а общение – выходить из-под контроля.

Астрологи утверждают, что представителям трех знаков будет в этом вихре событий тяжелее всего. Их будет угнетать осознание необходимости изменений, а запланированные дела будут вызывать стресс. Однако это даст им и полезные уроки в жизни.

Близнецы

Вы пережили сложный период и готовы попробовать что-нибудь новое и необычное. Все, через что вы недавно прошли в своей личной жизни, вы не хотите повторять больше никогда. Поэтому перед вами сейчас стоит сложный выбор – оставаться с человеком, с которым вам так тяжело, или разорвать отношения, к которым вы привыкли, и разбить партнеру сердце. Но медлить больше нельзя. Вы рискуете сами утонуть в этой рутине и затащить туда неплохого в целом человека. Так что придется собрать всю волю в кулак и сделать этот выбор, как бы тяжело он вам ни давался.

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Лев

Вам придется увидеть или испытать то, чего вы никогда бы не хотели ни видеть, ни переживать. Скорее всего, эта неприятность будет связана с любовью и вашим партнером. Как бы вам ни хотелось, чтобы ваши отношения были гармоничны, конфронтация между вами сейчас только нарастает. Примите тот факт, что это может быть непоправимое изменение. Хотя пройти через это принятие будет очень непросто. Вы не захотите признавать, что сами сыграли ключевую роль в разбивании собственного сердца. Но правда в том, что вы, возможно, поступили со своим партнером неправильно, и, вероятно, пора получить свое заслуженное наказание.

Весы

Похоже, вы оказались в центре какой-то серьезной драмы, которая касается вас и нескольких людей. Если вы поступили с этими людьми плохо и пытались это скрыть, на этой неделе правда выйдет на поверхность. И наказания после этого вам не избежать. Например, если вы предали своего партнера или соврали кому-то о своих намерениях, вы будете разоблачены. Приготовьтесь признать свою вину, если хотите сохранить хотя бы часть своих некогда хороших отношений. Используйте эту неделю, чтобы научиться на своих ошибках и постарайтесь больше не обманывать.

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