У 4 знаков зодиака улучшатся отношения с любимыми: кому повезет в ближайшие дни

В ближайшее время следует сосредоточиться на вопросах, касающихся романтики и любви. Следует освободиться от прошлого и начинать новый этап в жизни.

По словам астрологов, в течение недели, начиная с 16 октября, астероид Юнона переходит в знак Девы, присоединяясь к Венере и способствуя более глубокой приверженности и исцелению от проблем, с которыми вы столкнулись. В то время как Венера управляет сердечными делами, Дева управляет браком и соглашениями, связанными с долгосрочными обязательствами.

Рыбы

Следует взглянуть на отношения с другой точки зрения. Вы привыкли носить розовые очки – а важно хотя бы иногда их снимать. В прошлом году вы много работали над отношениями, а сейчас пора избавляться от иллюзий. Когда вы начинаете видеть и признавать долгосрочный потенциал отношений, вы можете создать гармонию, к которой всегда стремились.

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Позвольте себе расслабиться и принять ситуацию такой, какая она есть. Наступил период освещения мудрости и преданности.

Телец

После интенсивной ретроградной Венеры во Льве вы начинаете новый этап в жизни, который повлияет на ваши отношения и семейную жизнь. Возможно, недавно у вас произошло много изменений, но личная жизнь наконец-то начнет налаживаться. Вы почувствуете благодарность за все, что недавно прошли. Вы поставите перед собой великую цель и будете уверенно идти к ее воплощению.

Венера во Льве подняла темы правды, исцеления и подлинности в ваших отношениях. Однако когда Венера перешла в Деву несколько недель назад, вы начали чувствовать, что наконец-то снова можете дышать, и что вдруг все, что казалось безнадежным, теперь расцвело новыми красками. Вы пережили самый сложный момент, который заставил увидеть своего партнера и даже себя в самом худшем виде.

Близнецы

Если в вашей личной жизни долго длился период затишья, вы, наконец, сможете начать новую яркую главу. Однако придется взять на себя больше обязательств, поскольку на пороге новый цикл затемнений в Овне и Весах. Тем не менее, вам не придется ждать до тех пор, чтобы максимально использовать подходящий момент. Вы можете позволить себе стать более уязвимыми и даже принять то, что вам действительно нравится. Начиная новую неделю вы готовы искренне вкладываться в отношения.

Когда Юнона присоединится к Венере в Деве, это подчеркнет продолжение вашего путешествия исцеления и принесет в ваши отношения домашнюю близость, которой раньше не было.

Водолей

Как воздушный знак, в моменты стресса вы обычно разрываете связи или, по крайней мере, чувствуете, что вам нужно больше свободы. И все же в минуты вызовов в любви самое важное, что вы можете сделать, – это прижаться к своему партнеру, а не отстраняться от объятий. Но чтобы довериться, вы тоже должны чувствовать себя достаточно безопасно.

В этот период вы будете учиться доверять. Это приведет к большей глубине эмоциональной близости, поскольку каждый из вас сознательно выбирает трансформацию в отношениях.

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