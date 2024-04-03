Три знака ждут очень приятные события в апреле: кто 'расцветет'

Апрель считается месяцем высокой астрологической энергии, которая наполняет нас радостью и весельем. Но для некоторых знаков он будет особенно удачным – им будет везти и их настроение всегда будет приподнятым.

Астрологи назвали тройку знаков, для которых апрель станет месяцем трансформации энергии в счастливые события. Читайте дальше, чтобы узнать, попал ли ваш знак в этот список.

Близнецы

Вы от природы очень общительный человек. Без общения и встреч с другими вы увядаете, как цветок без воды. В апреле судьба пошлет вам множество социальных контактов, и именно это будет делать вас особенно счастливым человеком. Организуйте пикник или барбекю для тех, кого любите, и это принесет вам всем отличное настроение надолго. Энергию черпайте в расцветающей природе и общении. Это позволит вам ощутить радость жизни.

Лев

Когда вокруг вас расцветает весна, задумайтесь, какие семена вы хотите посеять в своей жизни. Действуйте в соответствии со своими желаниями. Апрель будет полон возможностей для роста и обогащения. Бросайте себе вызовы и получайте отличные результаты от собственных усилий. Особенно удачными будут карьерные начинания – повышение, смена работы, профессиональное обучение. Позвольте себе цвести вместе с природой.

Скорпион

Апрельское полнолуние состоится именно в Скорпионе. Это даст вам возможность снять напряжение и избавиться от ненужного стресса. Посмотрите на себя здраво, без прикрас и самоиронии – кое-что увиденное может вас неприятно поразить, но именно так начнется ваш путь к исцелению и очищению. Подходите к жизни со здоровой дозой сдержанности, не бойтесь вступать в битву за то, к чему вы стремитесь. Апрель – ваше время повернуться лицом к себе, и честность с собой может коренным образом изменить вашу жизнь. Причем в лучшую сторону. Передышки ищите в творчестве, духовности и, возможно даже, страстном романе.

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