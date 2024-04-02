Эмоции будут зашкаливать: ретроградный Меркурий готовит перемены для четырех знаков зодиака

Традиционно Меркурий в астрологии считается планетой знаний, логики и общения, но есть другая сторона медали. Когда Меркурий начинает ретроградное движение, ситуация кардинально меняется. Это время сомнений, волнений, потерь, поражений и задержек по делам.

Астрологи говорят: весенний ретроград, который продлится до 25 апреля, особенно повлияет на четыре знака зодиака. Начнется этот период во время коридора затемнений, поэтому следует быть осмотрительными и воздержаться от принятия судьбоносных решений.

Овен

Вы непременно ощутите все головокружительные и запутанные последствия больше, чем кто-либо, потому что ретроградность Меркурия начинается в Овне. Неудачи, неудобства и неразберихи могут повлиять на вашу самооценку. Старайтесь не слишком зацикливаться на проблемах и не винить во всем свою некомпетентность. Попробуйте искать позитив даже в самые сложные моменты. Не все в жизни должно происходить немедленно. Наберитесь терпения и не отчаивайтесь.

Поскольку ретроград происходит во время сезона затмений, обратите внимание, что вы также близитесь к серьезным переменам, которые повлияют на ваше будущее в долгосрочной перспективе. 8 апреля в Овне произойдет полное солнечное затмение, объединяющее проблемы с вашего прошлого и обещания из будущего.

Близнецы

Поскольку Меркурий является вашей правящей планетой, ретроградность всегда оказывает на вас большое влияние. Этот период может вызвать глубокую чувствительность, особенно когда дело доходит до ваших отношений. Вы будете задумываться над вопросом: действительно ли вы на пути к достижению своей мечты и соответствуют ли эти стремления вашим ценностям.

Во время ретрограда вы можете ощущать смущение, неуверенность и страх. Придется столкнуться с проблемами на работе. Имея дело с большим давлением в профессиональной жизни, вы можете не выдержать и спровоцировать серьезные конфликты. Возможно, пора начать новую страницу в жизни, но все важные решения следует принимать после периода затемнений и ретрограда.

Дева

Вы всегда интенсивно ощущаете ретроградное влияние, ведь Меркурий является вашей правящей планетой. На этот раз Меркурий будет иметь темный и хмурый оттенок, поскольку он начинается в вашем восьмом доме эмоциональных и финансовых инвестиций. Вам придется рассчитываться по долгам прошлого.

В личной жизни ситуация тоже будет напряженной. Поскольку 10 апреля Марс объединит усилия с Сатурном в Рыбах, вы ощущаете дополнительное давление, когда дело доходит до установления долгосрочных обязательств и преодоления трудных этапов в отношениях.

Весы

Апрель может стать для вас одним из самых трудных месяцев 2024 года. Не успели вы отойти от лунного затмения в Весах 25 марта, которое истощило вас до глубины души, как наступает новый этап личностной трансформации. 1 апреля ретроградный Меркурий начнется в вашем седьмом доме партнерства, это заставит вас внимательнее подумать о том, как меняется ваша идентичность в зависимости от отношений, в которые вы всегда погружаетесь с головой.

Ретроградный Меркурий принесет важные переосмысления. Вероятно, вы захотите избрать свободу, если поймете, что отношения не идут вам на пользу. Отношения требуют компромиссов и заставляют вас создавать пространство для нужд и интересов других. Для крепких и гармоничных пар ретроград станет еще одной возможностью убедиться, что они сделали правильный выбор.

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