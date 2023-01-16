Три знака ждет 'волшебная' неделя: повезет во всем. Гороскоп

Зимние праздники закончились, пора снова вливаться в рабочие будни. Не для всех новый год начался успешно. Однако некоторым знакам Зодиака очень повезет в период с 16 по 22 января.

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Астрологи объясняют тяжелое начало года ретроградным Меркурием – вестником трудностей и задержек в делах. Козерогам на этой неделе следует ожидать признания и вознаграждений, а Водолеям звезды советуют провести время с близкими.

Овен

Для Овнов пришло "звездное" время. Дела пойдут вверх, все начинания будут успешными. Для Овнов наступил период процветания во всех сферах. Все наладится в личной жизни, карьере и общественных делах

Меркурий будет находиться в Козероге 18 января, возвращая энергию через 10 дом авторитета, карьеры и публичности. Астрологи говорят, что Овны перейдут в новое измерение успеха и роста, что также окажет положительное влияние на душевную гармонию и отношения с родными.

Козерог

Ретроградность, которая так сильно влияла на жизнь Козерогов, закончится 18 января. Неопределенность повседневных дел и ситуация со здоровьем пойдут на лад. Нерешенные вопросы наконец-то сдвинутся с мертвой точки.

Для Козерогов начинается совершенно новый период кардинальных перемен и новых свершений. Следует ждать вознаграждения за прошлый труд. Козероги ощутят прилив сил и энергии, что станет отправной точкой для воплощения новых идей.

Водолей

С 20 января Водолеям звезды прочат более удачный период, чем в начале месяца. Пора встретиться с друзьями, провести время с семьей и громко отпраздновать день рождения. Водолеи будут чувствовать себя уверенно и энергично.

Это благоприятное время, чтобы избавиться от всего лишнего и с восстановленными силами начать новый жизненный этап.

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