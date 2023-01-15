Каким трем животным повезет в 2023 году: китайский гороскоп

В 2023 году животные, которые не враждуют с Кроликом, могут расчитывать на значительный успех, славу и деньги. Это Свинья, Обезьяна и Собака.

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Если первая является союзником Кролика, то Обезьяну связывают с деловыми взаимоотношениями, а Собака – его тайный друг. По словам астрологов, в 2023 названным знакам можно расчитывать на счастье как в личной жизни, так и в финансовом плане.

Свинья

Свинья и Кролик хороши совместимы из-за мягкости характера. Также они нежные и легкие на подъем.

В 2023 году Свинье прогнозируют крепкое здоровье и благополучие. Начните больше заботиться о себе и не забывайте о здоровом способе жизни.

В финансовом плане следующие 12 месяцев считаются хорошим временем для инвестиций.

В любовной сфере представителей этого знака ждут увлекательные приключения.

Счастливые числа для Свиней в 2023 году: 44, 22, 15 и 28.

Обезьяна

В китайском гороскопе Обезьяна и Кролик вполне совместимы благодаря их креативности и общительности.

Обезьянам советуют сосредоточить внимание на общении и работе. Также им рекомендуют заниматься спортом и больше уделять времени отдыху вместо сверхурочной работы.

Обезьянам придется столкнуться лицом к лицу со своими страхами в отношениях, однако неуверенность будет преодолена.

Также им, вероятно, придется хорошо поразмыслить над своими прошлыми отношениями, чтобы не допустить ошибок снова.

Счастливые числа для Обезьян в 2023 году: 4 и 9.

Собака

Собаки в предстоящем году могут встретить свою настоящую любовь и погрузится с головой в романтические хлопоты.

И если первая половина года будет ознаменована легкомысленными свиданиями, то к концу года можно заполучить серьезные отношения.

2023 год также станет удачным для Собак в финансовой сфере. Они получат существенную прибыль и могут сменить работу на более подходящую и выгодную.

Счастливые числа для Собаки в 2023 году: 5, 9, 23, 42, 56, 63.

Как сообщал OBOZREVATEL, январь станет "золотым" месяцем для трех знаков зодиака – Овнов, Близнецов и Весов.

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