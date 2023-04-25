Три знака ждет сказочная неделя: будет везти на каждом шагу

Период с 25 по 30 апреля начнется с мягкой и интуитивной ноты, связанной с транзитными знаками Солнца и Луны. После яркого солнечного затмения на прошлой неделе придет время восстановления и переосмысления.

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По словам астрологов, 25 апреля Солнце будет в гармонии с Сатурном и будет находиться вместе северным узлом в знаке Тельца. Имейте в виду, что это последний раз, когда Солнце и северный узел встретятся в одном градусе в Тельце, по крайней мере, в течение следующих 18 лет. 28 апреля Луна сделает секстиль с Венерой, добавив в жизнь немного романтики, уверенности и незначительных потрясений, которые в конце концов изменят ситуацию к лучшему.

Телец

Наступает период духовного роста и перспективных возможностей. Это станет началом чего-то важного и ценного. Астрологи говорят, следует попытаться восстановить связь со старыми друзьями. 25 апреля Солнце объединит усилия с северным узлом судьбы в вашем знаке. Вы почувствуете стабилизирующую и укрепляющую энергию, которая будет поддерживать вас в этом новом путешествии. Возможно, вы осознаете высокую цель, которую вы должны выполнить в жизни.

Рак

Вы никогда не любили конфронтаций и давно осознали, что для вас самое важное – быть самим собой. С Венерой в Близнецах и вашим 12-м домом мистических поисков, это может пролить свет на устаревшие проблемы и освободиться в процессе исцеления. Кроме того, Солнце будет гармонировать с Сатурном в Рыбах через ваш экспансивный девятый дом самопознания. Так что на этой неделе возможны путешествия и переезды. Вы готовы к этому, поэтому не сомневайтесь в своем прогрессе и потенциале.

Скорпион

Период будет благоприятен для переосмысления проблем и трудностей, возникших в личной жизни. Астрологи советуют доверять желаниям вашего сердца. Секстиль Марса в Уран 29 апреля поможет освободиться от обязательств. Вы сможете достичь новой системы ценностей в отношениях и лучше понимать партнера. В вопросах карьеры появятся новые перспективные возможности.

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