Какие планеты повлияют на каждый знак: подробный гороскоп в неделю

Период с 24 по 30 апреля будет очень благоприятен для исследования новых территорий. Сезон затмений продолжается, а это значит, что, оказавшись на развилке, придется выбирать правильный путь.

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По словам астрологов, поскольку 23 апреля Меркурий образовал секстиль с Марсом в эмоциональном Раке, неделя начнется с неуверенности и тревог. Звезды советуют воспользоваться возможностями и четко проработать важный жизненный урок.

Овен

На этой неделе вы можете встать на золотой путь. С ретроградным Меркурием в Тельце в вашу жизнь придет благоприятный период касаемо карьеры и финансов. Но возможны ссоры с партнером или членами семьи по поводу общего бюджета и расходов. ,

В понедельник, 24 апреля, Солнце в Тельце соединяется с северным узлом в вашем доме финансовой свободы. Могут появиться новые возможности и перспективы.

Телец

На этой неделе вы найдете необходимую информацию. Активный труд и поиски принесут свои плоды. Успешными будут творческие начинания, связанные с преподаванием, писательством и публикациями. Сочетание планет даст вам представление о дальнейшем жизненном пути.

Близнецы

Вы откроете что-нибудь новое, и это открытие изменит ваше будущее. Вероятно, вы увидите ориентир для перемен. В понедельник, 24 апреля, Солнце в Тельце соединяется с северным узлом в вашем доме медитации и духовного пробуждения. Сегодня, если вы сможете найти тихое место, чтобы посидеть и подумать, вы придете к важному выводу и найдете ответы на вопросы.

Рак

Это благоприятная неделя для общения и встреч с друзьями. Именно они могут побуждать вас к дальнейшим действиям и подскажут важную идею. Родные могут сделать вам небольшой подарок в знак своей благодарности за то, что вы в их жизни.

Лев

На этой неделе вы можете получить награды от других. Не стесняйтесь выражать свои мысли, особенно с помощью соцсетей. Вероятно, ваши публикации станут "вирусными", их увидят тысячи людей. В понедельник, 24 апреля, Солнце в Тельце соединяется с северным узлом в вашем доме карьеры. Вы будете "сиять" на работе.

Дева

Неделя начинается с ретроградным Меркурием в Тельце в вашем доме путешествий и приключений, что создает секстиль к Марсу в Раке в вашем доме дружбы. Если вы планируете поездку с друзьями – путешествие будет очень удачным. Также будут изменения в сфере образования и обучения. Возможно, вы получите результаты недавнего теста и у вас появится повод для празднования.

Весы

На этой неделе будет много радостных моментов. Вполне вероятно, что ваша работа принесет больше преимуществ, чем вы себе представляете. В понедельник, 24 апреля, Солнце в Тельце соединяется с северным узлом в вашем доме кредитов, долгов и инвестиций. Вы можете перейти в режим изобилия, что позволит вам открыть множество возможностей. Это может начаться с неожиданной прибыли или даже поступления дохода из нового источника.

Скорпион

Если вы ищете любовь, первый шаг на этом пути – поверить, что вы действительно можете встретить своего партнера. Звезды советуют изменить мышление и открыться любви. В понедельник, 24 апреля, Солнце в Тельце соединяется с северным узлом в вашем доме дружбы и любовных отношений. Вскоре вы можете встретить человека, с которым вы почувствуете большую связь.

Стрелец

Если вы настойчиво работали и экономили на всем ради важной покупки – выдохните, пора эту покупку сделать. Звезды советуют инвестировать в собственное благополучие. В понедельник, 24 апреля, Солнце в Тельце соединит северный узел в вашем доме работы и рутины. Попытайтесь пересмотреть рабочие моменты и найти баланс между карьерой и семьей.

Козерог

Удачное время для встреч с друзьями и обсуждений дальнейших планов. Вы можете спланировать летний отдых или интересную поездку. Кроме того, вы можете ощутить вдохновение и посвятить себя творчеству.

Рыбы

В понедельник, 24 апреля, Солнце в Тельце соединяется с северным узлом в вашем доме мыслей, идей и планов. Астрологи советуют создать что-то типа доски визуализаций или спланировать будущие перспективы. Вы сможете заложить фундамент к успеху и процветанию.

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