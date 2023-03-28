Три знака ждет очень успешная неделя: кто в списке

Неделя с 27 марта по 2 апреля будет очень успешной для представителей трех знаков зодиака. В их жизни начнется совершенно новая глава.

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Астрологи объясняют это транзитом Солнца, Меркурия и Юпитера в знак Овна. Плутон вступит в знак Водолея, активизировав энергию трансформации. Марс встретится с Сатурном в стабилизирующем тригоне 30 марта – этот период ознаменуется новыми надеждами и перспективами.

Рак

Раки словно проснутся после долгого сна. Вы будете чувствовать поток энергии, который побуждает вас к действиям. Карьерные и финансовые вопросы наконец-то решатся. Следует прислушиваться к интуиции и уделить внимание ментальному здоровью.

Этот период будет ознаменован встречами, переговорами, контрактами. Все ваши действия в публичной сфере будут очень удачными.

В личной жизни вы обрели гармонию и уверенность. Эти положительные аспекты окажут влияние и на профессиональную сферу.

Скорпион

После месяцев глубокого самоанализа вы наконец-то увидите свет в конце тоннеля. Вероятно, вам предложат принять участие в перспективном проекте или вы успешно пройдете собеседование на новую высокооплачиваемую работу.

Неделя очень благоприятна для перемен. Это могут быть новые ежедневные привычки, просмотр распорядка дня или познавательные поездки. Звезды советуют двигаться вперед, чтобы добиться большего.

28 марта Меркурий соединится с Юпитером в вашем шестом доме, создавая возможности для обновления, трансформации и переосмысления жизни.

Рыбы

У вас будет достаточно энергии и энтузиазма, чтобы посвятить себя новой главе в жизни. Это могут быть новые отношения, перспективная работа или важный переезд.

Вы стремитесь к стабильности, но на этой неделе нужно быть готовыми к переменам. Звезды рекомендуют рискнуть и выйти из зоны комфорта. Обращайте внимание на свои потребности и желания и не поступайте вопреки жизненным ценностям.

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