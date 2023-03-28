Что принесет знакам зодиака парад планет: гороскоп

28 марта состоится парад планет. Это невероятное явление, ведь сразу пять планет – Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Уран выстроятся в одну линию.

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Суеверные люди верят, что это мистическое время, которое может принести судьбоносные изменения в жизнь. По словам астрологов, некоторым знакам зодиака следует быть осторожными и не принимать поспешных решений. Вполне возможны эмоциональные перегрузки, трудности на работе и конфликты в личной жизни.

Овен

Начнём со "счастливчиков" этого гороскопа. Овнам во время парада планет совершенно не стоит беспокоиться. Им не угрожают никакие проблемы. Напротив – звезды прочат прорыв и рост в карьере. В романтическом плане все также будет гладко и сладко – ждите подарков и признаний от партнера.

Телец

Для Тельцов период пройдет сложно и напряженно. Прошлые ошибки дадут о себе знать. Вам нужно выдержать нагрузку и заранее подготовиться к трудностям.

Близнецы

Для Близнецов парад планет станет новым этапом в жизни. Вы давно планировали начать работу над интересным проектом – сейчас самое время. Идите вперед и достигайте целей.

Рак

Хватит сидеть, сложа руки – пора действовать. Звезды советуют прекратить ждать лучшей участи и начать упорно работать. Вам нужно закладывать фундамент для успешного будущего.

Лев

Львы, вероятно, столкнутся с застоем по делам. С коллегами возможны недоразумения. Вам нужно взять выходной и хорошо отдохнуть.

Дева

Вы очень амбициозны и практичны. Руководство на работе наконец-то оценит ваши старания. Астрологи предсказывают повышение и карьерный рост.

Весы

Весам следует избегать излишней эмоциональности. Сейчас просто необходимо соблюдать гармонию и баланс. Конфликты только усугубят ситуацию. Вы будете пытаться искать золотую середину между работой и личной жизнью.

Скорпион

Скорпионы "очистят" свой круг знакомств. Этот период будет действительно спасительным для вас. Вы избавитесь от токсических отношений и манипулятивных людей. Не стоит очень расстраиваться – скоро в вашу жизнь придут отличные и яркие личности.

Стрелец

Вам захочется перемен и авантюр. Стабильная жизнь вам немного надоела, вы давно не чувствовали вкуса приключений и путешествий. Но астрологи советуют подождать. Это не самый лучший период для спонтанных решений. Лучше сосредоточьтесь на работе.

Козерог

В личной жизни все будет не так, как вы планировали. Вы будете чувствовать себя разбитыми. К тому же на работе тоже будут проблемы. В этот не очень благоприятный день звезды советуют уделить внимание здоровью.

Водолей

Водолеи не ощутят негативного влияния парада планет. Дела будут идти на лад. Парадокс, но чем больше обязанностей и задач вы на себя возьмете, тем больше удачи и признания получите. Ожидайте пополнение банковских карт.

Рыбы

Эмоции будут бить через край – вам нужно остановиться и успокоиться. Попытайтесь уделить время семье или провести день наедине с собой. Лучше не совершать импульсивных поступков.

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