Три знака в феврале ждет исцеление: кто ощутит прилив силы

Февраль этого года не пройдет без потрясений и неожиданностей. Но астрологи утверждают, что смысл этих испытаний состоит в том, чтобы принести исцеление после. Если мы хотим пожинать плоды, нам придется заплатить за них определенную цену, и именно этот месяц будет учить нас такой мудрости.

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Но представители трех знаков зодиака извлекут наибольшую пользу из кармических уроков февраля. Эксперты составили гороскоп на месяц и утверждают, что именно они справятся лучше всех и получат нужную им пользу уже в начале весны. Читайте дальше, чтобы узнать, есть ли ваш знак в списке.

Овен

Если вы хотите пережить этот месяц в сохранности и безопасности, вам понадобится больше энергии для размышлений. Думать и взвешивать придется действительно многое. Но не забывайте прислушиваться не только к разуму, но и к голосу сердца. Вы знаете, что сейчас сталкиваетесь со многими сложностями, включая чрезвычайно деликатные внутренние проблемы в личной жизни, бизнесе и карьере. Хотя вам не нравится воспринимать что-нибудь из этого как "проблему", вы осознаете, что взяли на себя больше, чем можете выдержать. И именно в этом месяце вы, возможно, захотите проверить, с чем вы можете справиться, а с чем нет. Присмотритесь к ситуациям, где вы исполняете роль учителя или ученика. Поскольку вы слишком сильно давили на себя, чтобы добиться успеха в обоих случаях, у вас возникнет чувство разочарования, которое заставит вас хотеть отказаться от всего. В феврале у вас будет слишком много дел и вам придется переоценить то, что сделать будет возможно, а что просто необходимо перенести. И это принесет ощутимое облегчение.

Лев

Вы всегда делаете все возможное, чтобы дела обстояли гладко. Но когда для вас наступают трудные времена, имейте в виду, что вы, как никто, способны черпать силы из трудных ситуаций. Февраль может принести вам много интересных возможностей, но вы также можете почувствовать, что должны взять на себя все эти риски. Но будьте готовы к тому, что вам захочется сдаться. Вы увидите, что вам действительно нужно немного времени, чтобы побыть наедине с собой, начать больше ценить то, кто вы есть на самом деле. Не бойтесь, что вы обидите этим людей – на самом деле они вас хорошо поймут. Доверяйте себе, когда почувствуете потребность в конфиденциальности. Это будут ценные минуты самопознания для вас.

Весы

В этом месяце любовь разыгрывает с вашим умом шутки, и вам следует обратить на это пристальное внимание. Несмотря на то, что вы будете чувствовать себя несколько подавлено, доверьтесь своей интуиции, чтобы найти утешение. Вам будет казаться, что вокруг вас происходит то, чего нет. В частности, вы можете почувствовать, что о вас сплетничают. Или что вам не хватает чужого одобрения. Ваше эго будет очень уязвимым в этом месяце, но многое зависит от того, как вы решите относиться к миру вокруг. Вы можете почувствовать влюбленность в кого-то, кто посылает вам неоднозначные сообщения. Желание внести ясность в общение с романтическим партнером – это нормально. Попытайтесь объяснить ему, что игра в игры вызвает у вас чувство сомнения и растерянности.

Ранее OBOZ.UA публиковал полный гороскоп на февраль для всех знаков зодиака.

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