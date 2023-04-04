Три знака узнают горькую правду: кому не повезет в ближайшие дни

Говорят, истину нельзя игнорировать. Три знака зодиака почувствуют это на себе уже на этой неделе. Проблемы будут в общественной жизни, с финансами возникнут лишние риски, а общение станет очень напряженным.

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Астрологи назвали эти три знака, которым нужно приготовиться к трудным дням. Узнайте, есть ли вы среди них.

Лев

Вы любите держать все под контролем, но неожиданная встреча в начале недели может заставить вас задуматься о ценности существующей связи или выбранном направлении движения, когда речь идет о значимом для вас союзе. Помните, что целенаправленная демонстрация власти часто означает упускание из виду важных мелочей. Оставьте себе пространство, чтобы принять альтернативную точку зрения и последствия будут умеренными.

Скорпион

Вам не помешает иметь запасной план, особенно когда речь идет о партнерстве, от которого зависит безопасность. Совершенно случайный разговор в начале недели может неожиданно сильно всколыхнуть вас. И хотя умение идти на компромисс не является вашей сильной чертой, но именно он может быть вам нужен больше всего. Сохраняйте беспристрастность и смотрите на вещи шире. У вас есть обязательство или союзник, от которых вас давно призывают отказаться. Может, и действительно время уже пришло.

Рыбы

Обязательно держитесь подальше от токсичной среды и людей, действующих не в ваших интересах. Ваше желание получить информацию, скрытую от общих глаз, может подвести вас и вы узнаете лишнего. Подумайте, так ли вам нужны эти сплетни или темные глубины интернета? Вы можете почувствовать, что цели вашего разума не соответствуют стремлению вашей души. Доверьтесь интуиции и все должно удаться.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп на неделю до 9 апреля для всех знаков зодиака.

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