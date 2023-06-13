Три знака получат приятные новости: гороскоп на неделю

Для некоторых знаков зодиака наступает очень счастливый период. К концу недели они получат приятные новости, которые откроют новые увлекательные возможности.

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По словам астрологов, радостных и положительных изменений следует ожидать Рыбам, Ракам и Стрельцам. Рыбы будут иметь успех в карьере, а Стрельцам стоит решиться выйти из зоны комфорта

Рыбы

Приготовьтесь к насыщенной неделе – звезды обещают множество ярких моментов. Вероятно, вы станете на распутье, размышляя над важным решением. Прислушайтесь к интуиции – внутренний голос поможет сделать верный выбор. Особенно благоприятен этот период в карьерной сфере. Вы получите новые возможности для развития. В личной жизни будет царить гармония.

Рак

Вы получите важную новость, которую так долго ждали. Весть будет радостной. Астрологи обещают удачную неделю на работе и в личной жизни. Не упустите возможности, которые могут довольно неожиданно появиться на горизонте. Если вы давно хотели записаться на курс или начать обучение – сейчас очень подходящий период. Успешными будут новые начинания и проекты.

Стрелец

Очень удачная неделя в сфере работы и карьеры. Вас ждут невероятные перспективы: возможны повышения зарплаты или приятные предложения. Вероятно, вам предложат новую должность. Не бойтесь рискнуть и выйти из зоны комфорта. Следует воспользоваться возможностями сейчас, чтобы потом не жалеть.

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