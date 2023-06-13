Меркурий в Близнецах изменит жизнь нескольких знаков: гороскоп до конца июня

Влияние Меркурия в Близнецах будет ощутимым довольно длительный период – с 11 по 26 июня. Это планета общения, путешествий, развития, обучения и интеллекта.

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По словам астрологов, вскоре произойдет активизирующее смещение, которое побуждает принять интеллектуальные прорывы и приведет к судьбоносным изменениям. Астрологические транзиты придадут уверенности, смелости и вдохновения.

Овен

Приготовьтесь к активизации социальной жизни. Вы будете буквально завалены повседневными делами. Меркурий войдет в ваш третий дом общения и близких друзей, побуждая восстановить отношения с вдохновляющими людьми. Во второй половине месяца у вас будет очень напряженный график.

Телец

Есть все шансы увеличить свой доход. Меркурий войдет в ваш второй дом денег, самооценки и стабильности. Вы будете дольше и настойчивее работать, получите дополнительные обязанности, но не разрешайте работе полностью вытеснить личную жизнь.

Близнецы

Меркурий в вашем зодиакальном знаке принесет в жизнь яркие события. Вы проявите лидерские качества, будете сиять в толпе, так что не бойтесь высказывать свое мнение и мечтать о масштабных идеях. Вскоре придет время воплотить их в жизнь.

Рак

Поскольку Близнецы управляют вашим 12-м домом одиночества и духовности, этот транзит будет побуждать вас углубиться в себя, понять собственные чувства и провести время наедине. Временно вам захочется перевести телефон в режим "не беспокоить". Вы имеете полное право на отдых, поэтому попробуйте взять отпуск на работе.

Лев

Будьте готовы к потоку идей и вдохновения, ведь Меркурий входит в ваш 11 дом социальных сетей и влиятельных начинаний. Вы познакомитесь с новыми интересными людьми. Это благоприятное время, чтобы сформулировать перспективные планы и начать воплощать их в жизнь.

Дева

Меркурий войдет в ваш 10 дом карьеры и публичного имиджа. В течение следующих нескольких недель люди будут внимательнее прислушиваться к вашим словам, поэтому воспользуйтесь этой возможностью, чтобы высказать самые амбициозные идеи и самые амбициозные планы.

Весы

Вы хотите чего-то более глубокого в своей жизни. Транзит Меркурия в Близнецах повлияет на ваш девятый дом философии, приключений и образования. Вам захочется искать истину в познании новых вещей и создании нового опыта. У вас будет достаточно вдохновения для творчества и обучения.

Скорпион

Для вас наступает период поисков, колебаний, глубоких разговоров. Вам захочется получить поддержку от родных и друзей. Это также прекрасное время, чтобы рассчитаться с долгами и сделать инвестиции, однако с последними действовать следует осторожно, вкладываясь только в проверенные проекты.

Стрелец

Транзит Меркурия в Близнецах повлияет на ваш сектор отношений и общения. Помните – люди, с которыми мы живем, могут быть зеркалом нас самих. Вам давно следует откровенно поговорить с партнером, замалчивание проблем – не лучший вариант для вас обоих.

Козерог

Уделите внимание своему здоровью. Сходите на плановое обследование, сдайте анализы, проконсультируйтесь с врачами – слишком долго игнорировали проблемы. Астрологи советуют восстановить организм с помощью режимов физического оздоровления, правильного питания и спорта.

Водолей

Следующие несколько недель будут для вас невероятными. Меркурий входит в ваш артистический и романтичный пятый дом, привнося радость, улыбки и вдохновение. Это подходящее время для творчества и новых знакомств. Возможна даже любовь с первого взгляда.

Рыбы

Вы можете чувствовать себя более сентиментальными, чем обычно, поскольку Меркурий вот-вот войдет в четвертый дом семьи. Стройте семейные планы, обустраивайте дом, покупайте новую мебель и украшайте жилье. Вы будете много времени проводить в кругу семьи, поэтому стоит создать уют.

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