Три знака ожидают серьезные неприятности: гороскоп на нисходящую Луну

После мощного мартовского полнолуния нисходящая Луна, которая пройдет под влиянием Стрельца, принесет проблемы трем знакам зодиака. Вселенная предупреждает их – ближайшие дни будут тяжелыми, но ими лучше воспользоваться, чтобы расчистить дорогу для будущих свершений. А подъем ждет их уже скоро.

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Однако астрологи все же предупреждают : представителям этих знаков нужно приготовиться к периоду, наполненному трудностями. Узнайте, есть ли вы среди них.

Телец

Чтобы пережить период нисходящей Луны, вам придется запастись терпением. Вы будете испытывать сильный стресс, от которого достаточно трудно будет избавиться. Рано или поздно накопившиеся и подавленные эмоции вырвутся наружу в той или иной форме. Вот почему вам следует максимально сохранять покой и не принимать поспешных решений, особенно продиктованных чувством гнева. Также пока не торопитесь обсуждать свои чувства с близкими и партнером. Это может спровоцировать излишний конфликт. Пока просто постарайтесь сохранять ситуацию контролируемой. После перерождения Луны все вернется на круги своя, а наиболее терпеливые Тельцы получат вознаграждение за свои усилия.

Лев

Все, что нужно сделать Львам, чтобы пройти через сложный период нисходящей Луны, это взять под контроль свою экспрессивность и желание доминировать. Вооружитесь чувством юмора и позитивным настроением, и вам все удастся. На нисходящей Луне лучше сконцентрируйтесь на перспективе, чем смотрите на мелочи, которые вас огорчают. Вам будет сложно и с личной, и с профессиональной точки зрения. Но не паникуйте, все приходит в нужное время к тому, кто умеет ждать.

Козерог

Лучшее, что вы можете сделать, это отпустить ситуацию и не воспринимать все как вызов. Не ставьте себе высокие цели, пока сконцентрируйтесь на текущих задачах. Ваше спокойствие и жизнерадостность пройдут через серьезные испытания – постарайтесь не выходить из себя. Медитация станет хорошим инструментом для вас, чтобы не потеряться в вихре негативных эмоций. И берегите свое здоровье.

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